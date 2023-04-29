Один на шість мільйонів: дитина народилася з двома пенісами та ще одним унікальним дефектом
За словами лікарів, хлопчику одразу провели успішну операцію, але при цьому статеві органи не чіпали, оскільки вони обоє функціонують. Через рідкість захворювання значно підвищується ризик смертності.
У Пакистані народилася незвичайна дитина. У хлопчика було одразу два пеніси, а також відсутній анус. Про це повідомляє видання Daily Star 29 квітня.
Ця подія приголомшила медиків, адже рідкісне аномальне захворювання трапляється раз на шість мільйонів немовлят. Хлопчику одразу ж провели спеціальну операцію та створили йому отвір для дефекації за допомогою колоноскопії.
При цьому лікарі згадують, що два статеві органи дитини були нормальної форми, функціонували, проте один з них був на один сантиметр довшим за інший. Цю частину тіла під час операції вирішили не чіпати, проте причини не назвали.
Через рідкість цього захворювання також значно підвищується ризик смертності і тому потрібне постійне спостереження лікарів.
"Найвища складність і смертність, пов'язані з дифалією, зумовлені супутніми аномаліями сечостатевої та шлунково-кишкової системи", — йдеться у повідомленні.
До речі, операція для малюка закінчилася успішно і вже за два дні після відновлення його виписали з лікарні. У його батьків у сімейній історії ніколи не було уроджених дефектів.
За всю історію людства було зафіксовано майже 100 випадків дифалії.
"Хлопчик, який народився через 36 тижнів, є одним із останніх прикладів рідкісного стану, який залишив його з двома "добре сформованими фалосами", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 січня 2022 року американець стверджував, що після COVID-19 його пеніс значно зменшився. Він одразу звернувся за допомогою до фахівців, які заявили, що це сталося через звуження судин.