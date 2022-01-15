Незворотні наслідки: американець стверджує, що після COVID-19 його член значно зменшився.

Чоловік звернувся до лікарів, які заявили, що сталася "усушка" органу через звуження судин. Йому порекомендували помпу для пеніса та віагру.

Американець, перехворівши на коронавірус, заявив, що після хвороби його пеніс зменшився. Своєю проблемою чоловік поділився із громадськістю, написавши листа до редакції американського інтернет-видання Slate, повідомляє Euronews.

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У листі 30-річний чоловік пояснив, що заразився вірусом у липні 2021 року та був госпіталізований. Після виписки виникли деякі проблеми з еректильною дисфункцією. Після звернення по медичну допомогу орган пацієнта став функціонувати нормально, але зменшився на півтора дюйма (3,8 см). Засмучений американець знову звернувся до лікарів, але ті нічим не змогли допомогти, заявивши, що наслідки незворотні через звуження судин.

Урологи порадили потерпілому від коронавірусу пройти реабілітацію та щодня приймати препарати типу віагри. Крім того, американцеві порекомендували помпу для пеніса, яка має допомогти повернути втрачені обсяг та довжину.

Як впливає COVID-19 на репродуктивну систему?

Зв'язок між COVID-19 та проблемами з репродуктивною системою все ще залишається незрозумілим, але деякі проведені дослідження встановили, що після захворювання одним із наслідків може стати еректильна дисфункція, або іншими словами – імпотенція.

У медичній школі Міллера при Університеті Майамі у Флориді США проаналізували тканини статевих органів чотирьох чоловіків, які раніше заразилися COVID-19. Дослідники виявили, що сліди вірусу можна знайти у тканинах пеніса через місяці після зараження. При цьому у двох випадках хвороба ніяк не вплинула на чоловіче здоров'я. У двох інших через еректильну дисфункцію довелося перенесли операцію з протезування статевого члена.

Висновки, опубліковані в журналі World Journal of Men's Health у липні минулого року, свідчать, що вірус може обмежувати приплив крові до геніталій, а це призводить до труднощів з ерекцією.

Інші наслідки коронавірусу

У липні 2021 року вчені Університетського коледжу Лондона опублікували дослідження, присвячене можливим наслідкам COVID-19. Вони поспостерігали за станом 3762 учасників з 56 країн і виявили понад 200 симптомів, які можуть проявитися після захворювання.

Одним із постковидних наслідків є поганий кровообіг, що впливає на кінцівки. У деяких випадках вчені спостерігали на пальцях ніг пацієнтів симптоми, схожі на обмороження. Серед інших довгострокових ефектів – втрата зору, алергії, нездатність плакати чи позіхати. Деякі симптоми стосувалися репродуктивної системи. Зокрема, у жінок спостерігався ранній початок менопаузи та нерегулярні менструації. У деяких чоловіків було відзначено зменшення розмірів геніталій як статевого члена, так і яєчок, що підтверджує правдивість слів чоловіка зі США, який озвучив проблему журналістам.

Раніше американські вчені встановили, що імпотенція, крім коронавірусу, може призвести куріння. Воно також провокує сліпоту, артрит, діабет другого типу, рак товстої кишки та печінки.

Раніше Фокус повідомляв, що часті бустери проти коронавірусу можуть послабити імунну відповідь і стомити організм. Про це заявили у Європейському медичному агентстві (EMA).