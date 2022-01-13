Часті бустери проти коронавірусу можуть послабити імунну відповідь, — ЄMA

Країнам рекомендують залишати більше часу між бустерними програмами та прив'язувати їх до початку холодного сезону в кожній півкулі.

Часті щеплення бустерів від Covid-19 можуть негативно вплинути на імунну відповідь і втомити людей. Про це заявили у Європейському медичному агентстві (ЄMA), повідомляє Bloomberg.

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Керівний орган Європейського Союзу попереджає, що якщо робити бустерні дози кожні чотири місяці, це зрештою послабить імунну відповідь у населення.

Натомість країнам рекомендують залишати більше часу між програмами бустерної вакцинації та прив'язувати їх до початку холодного сезону в кожній півкулі, так, як проводиться вакцинація проти грипу.

Як зазначає видання, зараз деякі країни розглядають можливість запропонувати населенню повторні щеплення, щоб захистити людей від нового, більш заразного штаму "омікрон".

Раніше Ізраїль став першою у світі країною, яка почала вводити другу бустерну дозу людям старше 60 років. Великобританія заявила, що бустери забезпечують високий рівень захисту, і наразі потреби у другій ревакцинації немає.

Бустери "можна зробити один раз або, можливо, двічі, але ми не думаємо, що це варто повторювати постійно", — заявив на брифінгу Марко Кавалері, голова ЄMA з біологічних загроз для здоров'я та стратегії вакцин.

"Нам потрібно подумати про те, як ми можемо перейти від поточних умов пандемії до ендемічніших умов", — зазначив Кавалері.

В ЄMA також заявили, що пероральні та внутрішньовенні противірусні препарати, такі як ремдесивір і паксловід, зберігають свою ефективність проти нового варіанту "омікрон".

Зазначимо, що першу бустерну вакцинацію медрегулятор ЄС рекомендує робити, йдеться про повторення бустера.

Нагадаємо, в Україні 6 січня дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх громадян старше 18 років. Оптимальний термін ревакцинації — від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина.

У Мінцифри заявили, що вакциновані третьою бустерною дозою від COVID-19 зможуть згенерувати COVID-сертифікат у додатку "Дія" наприкінці січня цього року.