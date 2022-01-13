Частые бустеры против коронавируса могут ослабить иммунный ответ, - EMA

Странам рекомендуют оставлять больше времени между бустерными программами и привязывать их к началу холодного сезона в каждом полушарии.

Частые бустерные прививки от Covid-19 могут негативно повлиять на иммунный ответ и утомить людей. Об этом заявили в Европейском медицинском агентстве (EMA), сообщает Bloomberg.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Регулирующий орган Европейского Союза предупреждает, что, если делать бустерные дозы каждые четыре месяца, это в конечном итоге ослабит иммунный ответ в населения.

Вместо этого странам рекомендуют оставлять больше времени между программами бустерной вакцинации и привязывать их к началу холодного сезона в каждом полушарии, так, как проводится вакцинация против гриппа.

Как отмечает издание, сейчас некоторые страны рассматривают возможность предложить населению повторные бустерные прививки, чтобы защитить людей от нового, более заразного штамма "омикрон".

Ранее Израиль стал первой в мире страной, которая начала вводить вторую бустерную дозу людям старше 60 лет. Великобритания заявила, что бустеры обеспечивают высокий уровень защиты, и на данный момент необходимости во второй ревакцинации нет.

Бустеры "можно сделать один или, может быть, два раза, но мы не думаем, что это следует повторять постоянно", — заявил на брифинге Марко Кавалери, глава EMA по биологическим угрозам для здоровья и стратегии вакцин.

"Нам нужно подумать о том, как мы можем перейти от текущих условий пандемии к более эндемичным условиям", — отметил Кавалери.

В EMA также заявили, что пероральные и внутривенные противовирусные препараты, такие как ремдесивир и паксловид, сохраняют свою эффективность против нового варианта "омикрон".

Отметим, что первую бустерную вакцинацию медрегулятор ЕС рекомендует делать, речь идет о повторении бустера.

Напомним, в Украине 6 января разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех граждан, которым старше 18 лет. Оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации независимо от того, какой вакциной привился человек.

В Минцифры заявили, что вакцинированные третьей, бустерной дозой от COVID-19 смогут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія" в конце января этого года.