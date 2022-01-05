В "Дії" появится новый вид COVID-сертификатов: разъяснение Минздрава

В ведомстве анонсировали появление в приложении сертификата о получении бустерной дозы вакцины. Предполагается, что получить его можно будет в конце января этого года.

Вакцинированные третьей, бустерной дозой от COVID-19 смогут сгенерировать COVID-сертификат в приложении "Дія" в конце января этого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

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До этого времени украинцы, прошедшие бустерную вакцинацию, могут использовать зеленый сертификат о полном курсе вакцинации.

"Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении Дія не раньше последних чисел января, конечно, уже после самой прививки. Порядок генерации сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации", — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что новый документ о вакцинации будет действовать 270 дней (зеленый сертификат о полной вакцинации действует 365 календарных дней с даты последней прививки).

Бустерная вакцинация в Украине

Напомним, бустерную вакцинацию против COVID-19 в Украине ввели 22 декабря прошлого года. Получить третью дозу вакцины могут медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа через шесть месяцев после получения второй дозы. Соответствующее решение Минздрав приняло своим приказом №2849.

4 января получить бустерную дозу COVID-вакцины позволили всем украинцам от 60 лет. Оптимальный период получения бустерной дозы – от 6 до 9 месяцев после получения второй дозы. При этом для бустера предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек был привит раньше.

По информации Минздрава, в 2022 году Украина гарантированно получит почти 42 миллиона доз вакцины против COVID-19, которых хватит для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.