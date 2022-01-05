У "Діє" з'явиться новий вид COVID-сертифікатів: роз'яснення МОЗ

У відомстві анонсували появу у додатку сертифіката про отримання бустерної дози вакцини. Передбачається, що отримати його можна буде наприкінці січня цього року.

Вакциновані третьою, бустерною дозою від COVID-19 зможуть згенерувати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" наприкінці січня цього року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я в своєму Telegram-каналі.

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До цього часу українці, які пройшли бустерну вакцинацію, можуть використовувати зелений сертифікат про повний курс вакцинації.

"Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку Дія не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення. Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації", — йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що новий документ про вакцинацію буде чинним 270 днів (зелений сертифікат про повну вакцинацію діє 365 календарних днів від дати останнього щеплення).

Бустерна вакцинація в Україні

Нагадаємо, бустерну вакцинацію проти COVID-19 в Україні запровадили 22 грудня минулого року. Отримати третю дозу вакцини можуть медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу через шість місяців після отримання другої дози. Відповідне рішення МОЗ прийняло своїм наказом № 2849.

4 січня отримати бустерну дозу COVID-вакцини дозволили всім українцям віком від 60 років. Оптимальний період отримання бустерної дози — період від 6 до 9 місяців після отримання другої дози. При цьому для бустера перевага буде надаватися м-РНК-вакцинам — Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина була щеплена раніше.

За інформацією МОЗ, у 2022 році Україна гарантовано отримає майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, яких вистачить для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.