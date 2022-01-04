МОЗ України вводить бустерну дозу для людей віком від 60 років: що колотимуть

Згідно з документом, бустерну дозу препарату можна буде отримати не менш ніж через пів року після завершення імунізації. При цьому в пріоритеті будуть м-РНК вакцини.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл вакцинації людей віком понад 60 років бустерною дозою препарату від коронавірусу. Отримати її можна буде не менш ніж через 6 місяців після уколу другою дозою. Про це чиновник написав у своєму Facebook у вівторок, 4 січня.

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За словами Ляшка, оптимальний період отримання бустерної дози — період від 6 до 9 місяців після отримання другої дози вакцини. Для бустера пріоритет буде віддаватися м-РНК-вакцинам Moderna або Comirnaty/Pfizer незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього.

Так, якщо перші два щеплення були зроблені вакциною CoronaVac, третю дозу рекомендується зробити препаратом Comirnaty/Pfizer. За відсутності м-РНК-вакцин бустерну дозу можна буде зробити іншими схваленими на території України препаратами.

Уже 5 січня на засіданні Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики розглядатиметься питання щодо запровадження бустерної дози для інших категорій громадян.

Крім цього, міністр охорони здоров'я оголосив про те, що тепер громадяни можуть поєднувати першу дозу вакцини CoronaVac із векторними або м-РНК-препаратами — AstraZeneca або Moderna, Comirnaty/Pfizer відповідно. Також після Moderna або Pfizer можна використовувати вакцину від AstraZeneca з мінімальним інтервалом у 28 днів.

Глава МОЗ також повідомив, що тепер жінки, які отримали першу дозу CoronaVac, а потім завагітніли, то для уколу другою дозою перевагу варто віддавати вакцинам Pfizer або Moderna.

[ + – ] Допис Віктора Ляшка

Нагадаємо, можливість отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу в деяких категорій громадян з'явилася 22 грудня. Так, першими робити третій укол отримали дозвіл медпрацівники та працівники будинків-інтернатів.

Також Фокус писав, що в 2022 році Міністерство охорони здоров'я має намір провести повторний курс вакцинації 70% населення.