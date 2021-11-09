Вакцина AstraZeneca: кому підходить, кому протипоказана та що у складі препарату

Фокус зібрав усі наявні дані про вакцину від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca була створена для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей віком 18 років і старше. У 2021 році англо-шведський виробник вирішив перейменувати вакцину на Vaxzevria, таке рішення було ухвалене після відмови деяких країн від застосування вакцини.

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AstraZeneca або Vaxzevria містить один з різновидів аденовірусу, який був модифікований для виробництва білка шиповидного SARS-CoV-2 в організмі людини.

В Україні вакцину AstraZeneca зареєстрували наприкінці весни 2021 року та схвалили для екстреного медичного застосування. Також в Україні щеплюють вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd).

Ефективність вакцини AstraZeneca

Результати чотирьох клінічних досліджень, проведених у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина Vaxzevria (AstaZeneca) ефективна та безпечна для запобігання COVID-19 у людей віком від 18 років.

Так, дослідження проведені у Великій Британії та Бразилії продемонстрували зниження симптоматичних випадків COVID-19 на 60%.

[ + – ] Вакцина AstraZeneca знижує ризик заразитися коронавірусом на 60%. Фото: Regnum

Інше дослідження було проведено у США, Перу та Чилі, у ньому взяли участь близько 26 тис. осіб, з яких 21% – старше 65 років. Учасники цього експерименту отримали другу дозу вакцини через 4 тижні після першого. І тут дослідження показало зниження симптоматичних випадків COVID-19 на 74%.

Це дослідження також показало, що ефективність вакцини AstraZeneca у людей похилого віку порівнювана з ефективністю у молодих людей.

Крім цього, загалом дослідження показали, що ефективність вакцини AstraZeneca у запобіганні тяжкому перебігу хвороби, що може призвести до госпіталізації та смерті, становить близько 95%.

Дія вакцини AstraZeneca

Функція вакцини AstraZeneca спрямована на підготовку організму до захисту від коронавірусу.

Препарат містить аденовірус, в який був доданий ген, що створює шиповидний білок SARS-CoV-2. Такий самий білок є на поверхні вірусу SARS-CoV-2 і необхідний для проникнення в клітини організму.

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Після того, як вакцину вводять людині, вона доставляє частину гена SARS-CoV-2 в клітини організму. Зі свого боку клітини використовують цей ген для самостійного виробництва шиповидного білка. Імунна система розпізнає вироблений білок як сторонній і почне виробляти антитіла проти нього, активуючи Т-клітини (білі кров'яні тільця), щоб атакувати білок шиповидний.

Таким чином, якщо згодом людина зіткнеться із справжнім вірусом SARS-CoV-2, його імунна система розпізнає вірус за шиповидним білком і буде готова захистити організм.

Окремо наголошується, що сам аденовірус у вакцині не може відтворюватись і не викликає хвороби. Для вакцини AstraZeneca використовувався генетично модифікований аденовірус шимпанзе.

Склад вакцини AstraZeneca

Згідно з офіційною інформацією компанії-виробника AstraZeneca та Оксфордського університету, склад вакцини наступний:

Ослаблений аденовірус (активний інгредієнт, також званий антиген);

L-гістидин (амінокислота);

L-гістидин гідрохлорид моногідрат (амінокислота);

Гексагідрат хлориду магнію (сіль);

Полісорбат-80 (поверхнево-активна речовина);

Етанол (спирт);

Сахароза (цукор);

Натрію хлорид (сіль);

Динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (сіль);

Вода для ін'єкцій (розріджувач).

Важливо: вакцина не містить органічні продукти тваринного або людського походження, тимеросал (сполучення, що містить ртуть), желатин або формальдегід. Вакцина також не містить жодних поширених алергенів, таких як яйця, латекс, молоко, глютен, лактоза, кукурудза або арахіс.

Перший інгредієнт у списку – ослаблений аденовірус, який є активним інгредієнтом у вакцині AstraZeneca. Аденовіруси — це звичайна група вірусів, що викликають різні типи захворювань, наприклад, бронхіт. Більшість людей за своє життя стикаються з величезною кількістю аденовірусів. Але вакцина AstraZeneca виготовлена ​​з аденовірусу, який відредагували в лабораторії, тому він не може спричинити хворобу. Цей вірус використовується виключно як система доставки вакцини в організм.

[ + – ] У формулі вакцини AstraZeneca міститься аденовірус.

Безліч людей за своє життя перехворіли на різноманітні аденовіруси, що було проблемою під час розробки вакцини. Вакцина має бути "новою" для нашого організму, щоб він не прийняв препарат за вірус, з яким він уже знає, як боротися. Для того, щоб оминути цю проблему, вчені використовували вірус шимпанзе – це гарантувало, що люди не мають до нього природного імунітету.

Такий самий метод використовується для створення протипухлинних препаратів – на аденовірусному векторі, і він використовується вже близько десяти років.

Ще дев'ять інгредієнтів у списку є допоміжними речовинами – неактивні інгредієнти. Їх додають у вакцину з різних причин. Наприклад, консерванти не дають вакцині зіпсуватися. Консерванти у вакцині AstraZeneca – це динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти та етанол.

Стабілізатори, такі як L-гістидин або сахароза, відповідають за збереження вакцини під час транспортування та зберігання.

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Поверхнево-активні речовини (емульгатори) – це допоміжні речовини, які зазвичай відповідають за взаємодію таких інгредієнтів, як вода та олія. Безпосередньо у цій вакцині полісорбат-80 відокремлює воду від інших інгредієнтів на олійній основі.

Воду ж у вакцині використовують для регулювання концентрації необхідних речовин у препараті.

Наскільки вакцина AstraZeneca безпечна і кому вона підходить

Вакцина AstraZeneca призначена для запобігання коронавірусу у людей віком від 18 років і старше. Зараз AstraZeneca не дозволена для вакцинації дітей, хоча дослідження у цій сфері вже проводяться.

Для людей з ослабленим імунітетом вакцина може бути менш ефективною, хоча немає жодних побоювань щодо безпеки вакцинації. Можливо, людям зі слабким імунітетом знадобиться додаткова (бустерна) доза вакцини, оскільки ця група схильна до високого ризику зараження COVID-19.

[ + – ] Вакцина AstraZeneca дозволена для вакцинації людей віком від 18 років. Фото: cnbc.com

У компанії додають, що поки немає досліджень щодо безпеки вакцинації під час вагітності. Також немає відповідних досліджень з вакцинації під час грудного вигодовування, хоча очевидних протипоказань у цьому випадку немає.

Рішення про те, чи варто щеплюватися вагітним жінкам, слід приймати після ретельної консультації з лікарем, на основі наявних переваг та ризиків.

Люди, які мають алергію на один з інгредієнтів вакцини, повинні утриматися від вакцинації AstraZeneca. Також до цього списку входять люди, які мали алергічні реакції або анафілаксію після першої дози вакцини.

Побічні ефекти щеплень AstraZeneca

Загальні побічні ефекти ймовірніші після першої дози вакцини і не становлять жодної загрози здоров'ю. Зазначається, що люди віком 65 років і старші можуть взагалі не відчути жодного дискомфорту.

Серед загальних побічних ефектів, які спостерігаються у більше ніж 1 особи з 10, перераховуються такі як:

почуття втоми;

біль, синець або свербіж у місці уколу;

головний біль;

біль у м'язах;

біль у суглобах;

нудота;

пропасниця (температура до 38 градусів або вище).

Загальні побічні ефекти, які зустрічаються у більше ніж 1 людини зі 100:

почервоніння чи припухлість у місці уколу;

пронос;

блювання;

біль у кінцівках;

грипоподібний стан;

занепад сил;

низька кількість тромбоцитів – невелике, тимчасове зниження, яке може бути виявленим в аналізах, але не викликає жодних симптомів.

Серед незвичайних симптомів, що зустрічаються у більше ніж 1 людини з 1000, вказуються:

втрата апетиту;

запаморочення;

сонливість;

пітливість;

опухлі лімфатичні вузли;

висип;

млявість (нестача енергії);

свербіж шкіри або кропив'янка;

біль в животі;

м'язові спазми.

Окремо зазначається, що параліч лицьового нерва може бути більше ніж у 1 з 10 000 осіб.

Серед дуже рідкісних симптомів перераховують такі як:

рідкісні утворення тромбів;

синдром підвищеної проникності капілярів

У поодиноких випадках після вакцинації у людей можуть утворюватися незвичайні тромби з низьким вмістом тромбоцитів. Ризик утворення подібних тромбів вищий у молодих людей. Такі тромби можуть розвиватися після першої дози вакцини та вкрай рідко після другої.

Незважаючи на те, що такий побічний ефект вкрай рідкісний, необхідно знати симптоми, на які варто звертати увагу.

Медики радять негайно звернутися за медичною допомогою, якщо протягом декількох днів спостерігаються такі симптоми:

задишка;

біль у грудях чи животі;

набряк чи холод у кінцівці;

сильна або посилена головна біль (особливо через 3 або більше днів після вакцинації);

помутніння зору;

сплутаність свідомості;

напади;

синці під шкірою в місцях, де не було травм;

множинні невеликі синці, червоні або пурпурові плями або кров'яні бульбашки під шкірою.

Спостерігати стан здоров'я рекомендується протягом 14 днів.

Виробники не рекомендують спеціально приймати аспірин, щоб попередити таке рідкісне явище як асоційовані з тромбоцитопенією поствакцинальні тромбози, тому що механізм виникнення таких тромбозів відрізняється і аспірин у цьому випадку не працює. Разом з тим не варто припиняти прийом аспірину, якщо ви приймаєте його за рекомендацією свого лікаря.

Кому протипоказана вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca має перелік протипоказань для людей із деякими захворюваннями чи алергічними реакціями. Ось список ситуацій, в яких пацієнтам перед вакцинацією необхідна додаткова консультація з лікарями.

тяжка алергічна реакція на будь-які вакцини або першу дозу AstraZeneca. Ознаки такої реакції можуть включати висипання на шкірі, задишку, набряк обличчя або язика. У таких випадках необхідно негайно звертатися за медичною допомогою;

важка інфекція з високою температурою (понад 38°C). Але легка застуда не є приводом для відтермінування вакцинації;

якщо в історії хвороб був тромбоз або гепарин-індукована тромбоцитопенія;

якщо є проблеми з кровотечею або синцями, або якщо приймаються ліки, що розріджують кров (антикоагулянти);

якщо імунна система працює належним чином (імунодефіцит) або приймаються ліки, що послаблюють імунну систему. У такому разі люди можуть отримати третю дозу вакцини AstraZeneca;

якщо раніше діагностувався синдром Гієна-Барре (рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви) після дози AstraZeneca.

Схема вакцинації AstraZeneca

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca вводиться у вигляді ін'єкції 0,5 мл у м'яз (зазвичай передпліччя). Для повного захисту необхідно зробити два щеплення препаратом. Друга ін'єкція може бути зроблена через 4-12 тижнів після першої ін'єкції.

Зазначається, що якщо перша доза вакцини була AstraZeneca, то для завершення курсу вакцинації і друге щеплення має бути вакциною того ж виробника. Важливо отримати обидві дози вакцини, оскільки в іншому випадку захист від COVID-19 буде неповним.

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У випадку, якщо є необхідність у третій дозі вакцини (згідно з рекомендацією лікаря), бустерне щеплення може бути зроблено як мінімум через 8 тижнів після другої дози.

Умови зберігання вакцини AstraZeneca

Вакцину від коронавірусу AstraZeneca не можна заморожувати, її необхідно зберігати при температурі від 2°C до 8°C. Флакони повинні зберігатися в картонній упаковці для захисту від сонячних променів.

Відкритий флакон із вакциною необхідно використовувати в короткий термін протягом 6 годин. Під час використання вакцина може зберігатись при температурі від 2°C до 25°C.

Забороняється використовувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Зазначається, що вакцина містить генетично модифіковані організми, тому її необхідно утилізувати відповідно до вимог. Розливи вакцини необхідно дезінфікувати за допомогою засобів, які мають активні речовини проти аденовірусу.

Які країни визнали вакцину AstraZeneca?

[ + – ] Які країни ЄС схвалили вакцину AstraZeneca Фото: epravda.com.ua

Після того, як з'явилися повідомлення про госпіталізацію людей з проблемами зсідання крові після щеплення AstraZeneca, деякі країни Європи призупинили використання вакцини. Але з появою нових даних про вакцину більше 20 європейських країн відновили використання AstraZeneca, серед них: Болгарія, Кіпр, Франція, Німеччина, Індонезія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Таїланд, Австрія, Камерун, Данія, Фінляндія, Грузія, Ісландія, Норвегія, Румунія, Швеція.

Крадіжка формули AstraZeneca Росією

Нещодавно британський таблоїд The Sun опублікував матеріал, у якому стверджував, з посиланням на власні джерела, що формулу вакцини AstraZeneca вкрали російські шпигуни для створення російської вакцини Sputnik V.

За даними британського ЗМІ, служба безпеки проінформувала уряд про те, що шпигун РФ вкрав технології, що лежать в основі вакцини AstraZeneca (Vaxzevria).

Міністр держбезпеки Великобританії Даміан Хайндс не підтвердив витік, але зазначив, що подібні загрози стають "дедалі витонченішими". Компанія AstraZeneca також відмовилася від коментарів.

Це не перший випадок, коли Росію звинувачують у спробах отримати інформацію про вакцини проти коронавірусу. Минулого року Великобританія заявила, що на 95% упевнена у тому, що саме російські хакери атакували виробників вакцини та дослідників із Великобританії, США та Канади.

Зі свого боку глава російського МЗС Сергій Лавров відкинув останні звинувачення, як і виконавчий директор державного фонду національного добробуту Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ).