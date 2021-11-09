Вакцина AstraZeneca: кому подходит, кому противопоказана и что в составе препарата

Фокус собрал все имеющиеся данные о вакцине от коронавируса производства AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca была создана для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. В 2021 году англо-шведский производитель решил переименовать вакцину в Vaxzevria, такое решение было принято после отказа некоторых стран от применения вакцины.

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AstraZeneca или Vaxzevria содержит одну из разновидностей аденовируса, который был модифицирован для производства шиповидного белка SARS-CoV-2 в организме человека.

В Украине вакцина AstraZeneca была зарегистрирована в конце весны 2021 года и одобрена для экстренного медицинского применения. Также в Украине прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови и вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd).

Эффективность вакцины AstraZeneca

Результаты четырех клинических исследований, проведенных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина Vaxzevria (AstaZeneca) эффективна и безопасна для предотвращения COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет.

Так, исследования проведенные в Великобритании и Бразилии продемонстрировали снижение симптоматических случаев COVID-19 на 60%.

[ + – ] Вакцина AstraZeneca снижает риск заразиться коронавирусом на 60%. Фото: Regnum

Другое исследование было проведено в США, Перу и Чили, в нем приняли участие около 26 тыс. человек, из которых 21% — старше 65 лет. Участники этого эксперимента получили вторую дозу вакцины через 4 недели после первой. В этом случае исследование показало снижение симптоматических случаев COVID-19 на 74%.

Данное исследование также показало, что эффективность вакцины AstraZeneca у пожилых людей сопоставима с эффективностью у молодых людей.

Кроме этого, в целом исследования показали, что эффективность вакцины AstraZeneca в предотвращении тяжелого течения болезни, которое может привести к госпитализации и смерти, составляет около 95%.

Действие вакцины AstraZeneca

Функция вакцины AstraZeneca направлена на то, чтобы подготовить организм к защите от коронавируса.

Препарат содержит аденовирус, в который был добавлен ген, создающий шиповидный белок SARS-CoV-2. Такой же белок присутствует на поверхности вируса SARS-CoV-2 и необходим ему для проникновения в клетки организма.

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После того как вакцину вводят человеку, она доставляет часть гена SARS-CoV-2 в клетки организма. В свою очередь, клетки используют этот ген для самостоятельного производства шиповидного белка. Иммунная система распознает произведенный белок как инородный и начнет вырабатывать антитела против него, активируя Т-клетки (белые кровяные тельца), чтобы атаковать шиповидный белок.

Таким образом, если впоследствии человек столкнется с настоящим вирусом SARS-CoV-2, его иммунная система распознает вирус по шиповидному белку и будет готова защитить организм.

Отдельно подчеркивается, что сам аденовирус в вакцине не может воспроизводиться и не вызывает болезнь. Для вакцины AstraZeneca использовался генетически модифицированный аденовирус шимпанзе.

Состав вакцины AstraZeneca

Согласно официальной информации компании-производителя AstraZeneca и Оксфордского университета, состав вакцины следующий:

Ослабленный аденовирус (активный ингредиент, также называемый антигеном);

L-гистидин (аминокислота);

L-гистидин гидрохлорид моногидрат (аминокислота);

Гексагидрат хлорида магния (соль);

Полисорбат-80 (поверхностно-активное вещество);

Этанол (спирт);

Сахароза (сахар);

Натрия хлорид (соль);

Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (соль);

Вода для инъекций (разбавитель).

Важно: вакцина не содержит органические продукты животного или человеческого происхождения, тимеросал (ртутьсодержащее соединение), желатин или формальдегид. Вакцина также не содержит никаких распространенных аллергенов, таких как яйца, латекс, молоко, глютен, лактоза, кукуруза или арахис.

Первый ингредиент в списке – ослабленный аденовирус, который является активным ингредиентом в вакцине AstraZeneca. Аденовирусы – это обычная группа вирусов, вызывающих различные типы заболеваний, например, бронхит. Большинство людей за свою жизнь сталкиваются с огромным количеством аденовирусов. Но вакцина AstraZeneca изготовлена ​​из аденовируса, который отредактировали в лаборатории, поэтому он не может вызвать болезнь. Этот вирус используется исключительно в качестве системы доставки вакцины в организм.

[ + – ] В формуле вакцины AstraZeneca содержится аденовирус.

Множество людей за свою жизнь переболели разного рода аденовирусами, что являлось проблемой при разработке вакцины. Вакцина должна быть "новой" для нашего организма, чтобы он не принял препарат за вирус, с которым он уже знает, как бороться. Для того, чтобы обойти эту проблему, ученые использовали вирус шимпанзе – это гарантировало, что у людей не будет к нему естественного иммунитета.

Такой же метод используется для создания противоопухолевых препаратов – на аденовирусном векторе, и он используются уже около десяти лет.

Еще девять ингредиентов в списке являются вспомогательными веществами – это неактивные ингредиенты. Их добавляют в вакцину по разным причинам. Например, консерванты не дают вакцине испортиться. Консерванты в вакцине AstraZeneca – это динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты и этанол.

Стабилизаторы, такие как L-гистидин или сахароза, отвечают за сохранность вакцины во время транспортировки и хранения.

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Поверхностно-активные вещества (эмульгаторы) – это вспомогательные вещества, которые обычно отвечают за взаимодействие таких ингредиентов, как вода и масло. Непосредственно в этой вакцине полисорбат-80 отделяет воду от других ингредиентов на масляной основе.

Воду же в вакцине используют для регулировки концентрации необходимых веществ в препарате.

Насколько вакцина AstraZeneca безопасна и кому она подходит

Вакцина AstraZeneca предназначена для предотвращения коронавируса у людей в возрасте от 18 лет и старше. В настоящее время AstraZeneca не разрешена для вакцинации детей, хотя исследования в этом ключе уже проводятся.

Для людей с ослабленным иммунитетом вакцина может быть менее эффективна, хотя нет никаких опасений по поводу безопасности вакцинации. Возможно, людям со слабым иммунитетом понадобится дополнительная (бустерная) доза вакцины, поскольку эта группа подвержена высокому риску заражения COVID-19.

[ + – ] Вакцина AstraZeneca разрешена для вакцинации людей 18 лет и старше. Фото: cnbc.com

В компании добавляют, что пока нет исследований по поводу безопасности вакцинации во время беременности. Также нет соответствующих исследований по вакцинации во время грудного вскармливания, хотя очевидных противопоказаний в этом случае не имеется.

Решение о том, следует ли прививаться беременным женщинам, стоит принимать после тщательной консультации с врачом, на основе имеющихся преимуществ и рисков.

Люди, у которых имеется аллергия на один из ингредиентов вакцины, должны воздержаться от вакцинации AstraZeneca. Также в этот список входят люди, у которых наблюдалась аллергические реакции или анафилаксия после первой дозы вакцины.

Побочные эффекты прививок AstraZeneca

Общие побочные эффекты более вероятны после первой дозы вакцины и не представляют никакой угрозы для здоровья. Отмечается, что люди в возрасте 65 лет и старше могут вообще не ощутить никакого дискомфорта.

Среди общих побочных эффектов, которые наблюдаются у более чем 1 человека из 10, перечисляются такие как:

чувство усталости;

боль, синяк или зуд в месте укола;

головная боль;

боль в мышцах;

боль в суставах;

тошнота;

лихорадка (температура до 38 градусов или выше).

Общие побочные эффекты, которые встречаются у более чем 1 человека из 100:

покраснение или припухлость в месте укола;

понос;

рвота;

боль в конечностях;

гриппоподобное состояние;

упадок сил;

низкое количество тромбоцитов – небольшое, временное снижение, которое может быть обнаружено в анализах, но не вызывает никаких симптомов.

Среди необычных симптомов, которые встречаются у более чем 1 человека из 1000, указываются:

потеря аппетита;

головокружение;

сонливость;

потливость;

опухшие лимфатические узлы;

сыпь;

вялость (недостаток энергии);

кожный зуд или крапивница;

боль в животе;

мышечные спазмы.

Отдельно отмечается, что паралич лицевого нерва может быть у более чем 1 из 10 000 человек.

Среди очень редких симптомов перечисляют такие как:

редкие образования тромбов;

синдром повышенной проницаемости капилляров.

В редких случаях после вакцинации у людей могут образовываться необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов. Риск образования подобных тромбов выше у молодых людей. Такие тромбы могут развиваться после первой дозы вакцины и крайне редко после второй.

Несмотря на то, что такой побочный эффект является крайне редким, необходимо знать симптомы, на которые стоит обращать внимание.

Медики советуют немедленно обратиться за медицинской помощью если в течение нескольких дней наблюдаются следующие симптомы:

одышка;

боль в груди или животе;

отек или холод в конечности;

сильная или усиливающаяся головная боль (особенно через 3 или более дней после вакцинации);

помутнение зрения;

спутанность сознания;

припадки;

кровоподтеки под кожей в местах, где не было травм;

множественные небольшие синяки, красноватые или пурпурные пятна или кровяные пузыри под кожей.

Наблюдать за состоянием здоровья рекомендуется на протяжении 14 дней.

Производители не рекомендуют специально принимать аспирин чтобы предупредить такое редкое явление как ассоциированные с тромбоцитопенией поствакцинальные тромбозы, потому что механизм возникновения таких тромбозов отличается и аспирин в этом случае не работает. Вместе с тем не следует прекращать прием аспирина, если вы принимаете его по рекомендации своего лечащего врача.

Кому противопоказана вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca имеет перечень противопоказаний для людей с некоторыми заболеваниями или аллергическими реакциями. Вот список ситуаций, в которых пациентам перед вакцинацией необходима дополнительная консультация с врачами:

тяжелая аллергическая реакция на какие-либо вакцины или на первую дозу AstraZeneca. Признаки такой реакции могут включать кожную зудящую сыпь, отдышку, отек лица или языка. В таких случаях необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью;

тяжелая инфекция с высокой температурой (более 38° C). Но легкая простуда не является поводом для отсрочки вакцинации;

если в истории болезней был тромбоз или гепарин-индуцированная тромбоцитопения;

если есть проблемы с кровотечением или синяками, или если принимаются разжижающие кровь лекарства (антикоагулянты);

если иммунная система на работает должным образом (иммунодефицит) или принимаются лекарства, ослабляющие иммунную систему. В таком случае люди могут получить третью дозу вакцины AstraZeneca;

если ранее диагностировался синдром Гийена-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы) после дозы AstraZeneca.

Схема вакцинации AstraZeneca

Вакцина от коронавируса AstraZeneca вводится в виде инъекции 0,5 мл в мышцу (обычно в предплечье). Для полной защиты необходимо сделать две прививки препаратом. Вторая инъекция может быть сделана через 4–12 недель после первой инъекции.

Отмечается, что если первая доза вакцины была производства AstraZeneca, то для завершения курса вакцинации и вторая прививка должна быть вакциной того же производителя. Важно получить обе дозы вакцины, так как в противном случае защита от COVID-19 будет неполной.

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В случае, если есть необходимость в третьей дозе вакцины (согласно рекомендации врача), бустерная прививка может быть сделана как минимум через 8 недель после второй дозы.

Условия хранения вакцины AstraZeneca

Вакцину от коронавируса AstraZeneca нельзя замораживать, ее необходимо хранить при температуре от 2° C до 8° C. Флаконы должны храниться в картонной упаковке для защиты от солнечных лучей.

Открытый флакон с вакциной необходимо использовать в короткий срок, в течение 6 часов. Во время использования вакцина может храниться при температуре от 2° C до 25° C.

Запрещается использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca после истечения срока годности, указанного на упаковке. Отмечается, что вакцина содержит генетически модифицированные организмы, поэтому ее необходимо утилизировать в соответствии с требованиями. Разливы вакцины необходимо дезинфицировать с помощью средств, обладающих активными веществами против аденовируса.

Какие страны признали вакцину AstraZeneca?

[ + – ] Какие страны ЕС одобрили вакцину AstraZeneca Фото: epravda.com.ua

После того, как появились сообщения о госпитализации людей с проблемами свертывания крови после прививки AstraZeneca, некоторые страны Европы приостановили использование вакцины. Но с течением времени и с появлением новых данных о вакцине более 20 европейских стран возобновили использование AstraZeneca, среди них: Болгария, Кипр, Франция, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Испания, Таиланд, Австрия, Камерун, Дания, Финляндия, Грузия, Исландия, Норвегия, Румыния, Швеция.

Кража формулы AstraZeneca Россией

Недавно британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором утверждал, со ссылкой на собственные источники, что формула вакцины AstraZeneca была украдена российскими шпионами для создания российской вакцины Sputnik V.

По данным британского СМИ, служба безопасности проинформировала правительство о том, что шпион РФ украл технологии, лежащие в основе вакцины AstraZeneca (Vaxzevria).

Министр госбезопасности Великобритании Дэмиан Хайндс не подтвердил утечку, но отметил, что подобные угрозы становятся "все более изощренными". Компания AstraZeneca также отказалась от комментариев.

Это не первый случай, когда Россию обвиняют в попытках получить информацию о вакцинах против коронавируса. В прошлом году Великобритания заявила, что на 95% уверена в том, что именно российские хакеры атаковали производителей вакцины и исследователей из Великобритании, США и Канады.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров отверг последние обвинения, как и исполнительный директор государственного фонда национального благосостояния Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).