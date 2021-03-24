Китайське зілля. Що відомо про вакцину CoronaVac, яку везуть в Україну

25 березня в Україні повинні привезти вакцину, яка виробляється китайською компанією Sinovac Biotech. За контрактом буде закуплено стільки доз, що вистачить на вакцинацію 950 тисяч українців. Наскільки китайська вакцина ефективна, з'ясовував Фокус.

Про те, що в Україну привезуть китайську вакцину, стало відомо ще 30 грудня 2020 року. Влада підписала контракт про постачання з виробником вакцини, про що повідомили в Офісі президента. 25 березня перша партія нарешті повинна прибути в нашу країну.

Історія контракту

"Міністерство охорони здоровʼя уклало контракт про постачання на територію України в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", — повідомили на сайті і зазначили, що це було нелегко, оскільки "складність у проведенні переговорів обумовлена гострою глобальною конкуренцією за справді якісні та безпечні вакцини. Всі без винятку цивілізовані держави світу намагаються домовитися про закупівлю такої вакцини в умовах, коли надійні виробники ще не можуть повністю задовольнити глобальну потребу".

Препарат зареєстрували в Китаї ще 6 лютого, приблизно через місяць його повинні були поставити в Україну. Однак компанія "Лекхім" пізніше повідомила, що поставки почнуться 15 березня. А потім терміни зрушилися ще раз, і тепер Україна отримає китайську вакцину 25 березня — якщо знову не станеться форс-мажор.

Втім, керівник відділу маркетингу компанії "Лекхім" Елеонора Мельник підтвердила, що 25 березня компанія планує забрати і доставити першу партію вакцин CoronaVac. Вона додала, що інформацію про рейс та точний час прибуття повідомлять пізніше.

CoronaVac стала третьою зареєстрованою в Україні вакциною після Pfizer і AstraZeneca.

Хто виробник і скільки коштує

Вакцину CoronaVac виробляє компанія Sinovac Biotech, яка є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені у 34 країнах світу. Компанія розробила і вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу (зокрема пташиний) і паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 кількістю 50 млн доз вже прийняла, зокрема, Туреччина.

CoronaVac китайці розробляли спільно з біомедичних дослідним інститутом Бутантан у Бразилії та індонезійською компанією Biofarma.

Україна закупить 1 913 316 доз вакцини за ціною 504 грн за дозу. Такої кількості повинно вистачити для курсу вакцинації понад 950 тисяч українців. Вакцинуватимуть нас безкоштовно.

Як зроблена, як діє і як проводилися випробування

Вакцина CoronaVac створена на основі інактивованого (убитого) SARS-CoV-2. Інактивація вірусу — один з найстаріших і надійних способів створення вакцин. За цією технологією розроблені, наприклад, вакцини проти дифтерії, гепатиту В, поліомієліту, кашлюку і правця.

Для порівняння, Moderna і Pfizer є РНК-вакцинами. В їх основу покладена технологія, яка розробляється вже протягом декількох десятиліть, але ніколи раніше не застосовувалася в жодній схваленої вакцині. Її головний компонент — молекула матричної РНК, в якій записана інформація про антиген — білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19. Коли ця молекула потрапляє всередину людської клітини, там синтезується цей білок, а наш організм виробляє на нього імунну відповідь. Саме із застосуванням цієї нової технології повʼязаний один з головних недоліків вакцини: на відміну від більшості інших, створених за старими технологіями, РНК-вакцини (такі як Moderna і Pfizer) потрібно зберігати при температурі -70°C. Для цього потрібне спеціальне обладнання.

Вакцину CoronaVac можна зберігати у звичайному холодильнику при температурі -8°C. Що вельми важливо для країн, що розвиваються, де є проблеми зі спецобладнанням для доставки і зберігання. У Sinovac Biotech запевняють, що у стабільному стані вакцина може зберігатися до трьох років.

CoronaVac вколюють внутрішньомʼязово. Вакцина викликає швидку імунну реакцію, проте рівень вироблюваних нею антитіл значно нижчий, ніж у людей, що перехворіли COVID-19. Це характерно для всіх інактивованих вакцин.

Третю фазу випробувань розпочали у липні і провели у ряді країн, зокрема Бразилії, Індонезії, Бангладеш і Туреччині. За даними з Бразилії, ефективність склала близько 78%, проте в січні 2021 року бразильці переглянули свої дані і заявили про 50,4% ефективності. Індонезійські органи охорони здоровʼя повідомляють про ефективність 65%. У Туреччині заявили про 91,25% ефективності.

[ + – ] Вакцину CoronaVac вколюють внутрішньом'язово Фото: plenglish.com

Китайське дослідження, опубліковане в науковому журналі The Lancet, містить інформацію тільки про першу та другу фази випробувань CoronaVac у Китаї. Чжу Фенцай, один з авторів статті, зазначив, що у випробуваннях першої фази взяли участь 144 добровольця, у другій — 600 осіб, і отримані дані свідчать про те, що вакцина "підходить для екстреного використання".

У вересні 2020 року представник компанії Sinovac зазначив, що вакцину протестували на 1000 добровольців, і лише у "деяких з них спостерігалася легка втома і дискомфорт, всього у 5% випробовуваних".

У Sinovac вже заявили, що зможуть виробляти 300 мільйонів доз вакцини на рік на своєму недавно побудованому виробничому підприємстві площею 20 000 кв. м.

Які країни підписалися на використання CoronaVac

Кілька азіатських країн, зокрема Сінгапур, Малайзія і Філіппіни, підписали угоди з Sinovac, а в січні 2021 року Індонезія почала розгортати свою кампанію масової вакцинації саме цією вакциною.

Туреччина також схвалила вакцину Sinovac для використання в екстрених випадках. Відомо, що компанія уклала угоди з Бразилією і Чилі.

Водночас Обʼєднані Арабські Емірати і Бахрейн схвалили іншу китайську вакцину: Sinopharm, розроблену однойменною компанією у співпраці з Інститутом вірусології в Ухані та Інститутом біологічних продуктів на основі інактивованого SARS-CoV-2.

Війна вакцин: "заклинити європейські двері"

Аналітики вказують на спробу Китаю виграти гонку вакцинної дипломатії. Президент Китаю Сі Цзіньпін вже пообіцяв виділити 2 мільярди доларів для африканського континенту, а також запропонував країнам Латинської Америки і Карибського басейну позику розміром 1 мільярд доларів на закупівлю вакцин. Неясно, на яких умовах може укладатися така угода.

"Пекін напевно скористається наданням цієї рятувальної технології для комерційної та дипломатичної вигоди. Він володіє тим, чого дуже потребують країни, і прагнутиме представити надання вакцини як акт благодійності", — зазначає Джейкоб Марделл, аналітик з MERICS (Інституту дослідження Китаю).

Крім цього аналітики вважають, що "Китай і Росія охоче задіють свої вакцини як важіль для того, щоб заклинити європейські двері — і таким чином посіяти ворожнечу між країнами у боротьбі за володінням вакцинами". Ці країни використовують у своїх цілях приховане невдоволення стосовно Великобританії і США, які своєчасно отримують вакцини, тоді як інші європейські країни перебувають в очікуванні.

"В результаті виникає геополітична сварка навколо препаратів від коронавірусу. Під загрозою опиняється і згуртованість країн ЄС, адже деякі країни пустилися в самостійний пошук альтернатив. Подібний підхід завдає додаткового удару по європейському співробітництву", — вважають у Бельгії.

"Обидві країни намагаються заповнити вакуум, що виник через некомпетентність Євросоюзу. У цьому питанні ЄС справді виявився неспроможним. Його політика закупівель — це абсолютний провал, а процес допуску вакцин протікає надзвичайно повільно. Якби ЄС своєчасно надав країнам, які входять в нього, необхідну кількість доз вакцини, то спільноті не довелося б сьогодні подумувати про закупівлю Супутника і Sinopharm", — вважають у Чехії.

А те, що Китай намагається завоювати завдяки своїм вакцинам місце на геополітичній арені як благодійника, стало однією з найпопулярніших тем у європейських ЗМІ. На це вказує географія поширення вакцин: Африка, Південна Америка, країни Азії, тобто ті, хто перебуває в кінці списку на отримання вакцини від Великобританії і США.

"Згідно з даними британського аналітичного агентства Airfinity, багаті країни, у яких проживає 14% світового населення, з грудня минулого року викупили вже 53% вакцин на світовому ринку. У бідніших країн на той час не було укладено жодного договору з фармакологічними компаніями. Росія і Китай скористалися цією ситуацією. Багато європейських лідерів дотримуються принципу "Спочатку — Європа". Так, ЄС забув про Балкани, де тон в плані вакцинації тепер задають Росія і Китай.

"Холодна війна вакцин триватиме ще довго", — зазначають у ЗМІ.

Свою роль може зіграти і те, як вакцина повинна зберігатися. Нагадаємо, для Moderna і Pfizer потрібне спеціальне обладнання, щоб підтримувати досить низьку температуру. Китайська CoronaVac може зберігатися у звичайному холодильнику, що важливо для країн, що розвиваються. І, як видно, Sinovac Biotech робить ставку саме на них. І на тих, кому європейської вакцини не дістанеться найближчим часом.

Крім цього, Ген Цзин, медичний директор компанії Sinovac 22 березня заявив, що CoronaVac безпечна і ефективна для дітей та підлітків у віці від 3 до 17 років. За його словами, результати отримали на ранніх і середніх стадіях клінічних випробувань за участю понад 550 осіб, що вельми актуально останнім часом, якщо врахувати, що новими штамами коронавірусу стали хворіти і в юному віці і переносити його набагато важче, ніж раніше.

Ген зазначив, що тільки у двох вакцинованих, — шести і десяти років, — спостерігалася висока температура. Решта перенесли вакцинацію легко.