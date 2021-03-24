Китайское снадобье. Что известно о вакцине CoronaVac, которую везут в Украину

25 марта в Украину должны привезти вакцину, производства китайской компании Sinovac Biotech. По контракту будет закуплено столько доз, что хватит на вакцинацию 950 тысяч украинцев. Насколько китайская вакцина эффективна, выяснял Фокус.

О том, что в Украину привезут китайскую вакцину, стало известно еще 30 декабря 2020 года. Власти подписали контракт о поставках с производителем вакцины, о чем сообщили в Офисе президента. 25 марта первая партия наконец должна прибыть в нашу страну.

История контракта

"Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — сообщили на сайте и отметили, что это было нелегко, так как "сложность в проведении переговоров обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность".

Препарат был зарегистрирован в Китае еще 6 февраля, примерно через месяц его должны были поставить в Украину. Однако компания "Лекхим" позже сообщила, что поставки начнутся 15 марта. А потом сроки сдвинулись еще раз, и теперь Украина получит китайскую вакцину 25 марта — если снова не случится форс-мажор.

Впрочем, руководитель отдела маркетинга компании "Лекхим" Элеонора Мельник подтвердила, что 25 марта компания планирует забрать и доставить первую партию вакцин CoronaVac. Она добавила, что информацию о рейсе и точное время прибытия сообщат позже.

CoronaVac стала третьей зарегистрированной в Украине вакциной после Pfizer и AstraZeneca.

Кто производитель и сколько стоит

Вакцину CoronaVac производит компания Sinovac Biotech, которая является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она изготовляет от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа (включая птичий) и паротита. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 млн доз уже приняла, в частности, Турция.

CoronaVac китайцы разрабатывали совместно с биомедицинским исследовательским институтом Бутантан в Бразилии и индонезийской компанией Biofarma.

Украина закупит 1 913 316 доз вакцины по цене 504 грн за дозу. Такого количества должно хватить для курса вакцинации более 950 тысяч украинцев. Вакцинировать нас будут бесплатно.

Как сделана, как действует и как проводились испытания

Вакцина CoronaVac создана на основе инактивированного (убитого) SARS-CoV-2. Инактивация вируса — один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Для сравнения, Moderna и Pfizer являются РНК-вакцинами. В их основу положена технология, которая разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине. Ее главный компонент — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется этот белок, а наш организм производит на него иммунный ответ. Именно с применением этой новой технологии связан один из главных недостатков вакцины: в отличие от большинства других, созданных по старым технологиям, РНК-вакцины (такие как Moderna и Pfizer) нужно хранить при температуре -70°C. Для этого требуется специальное оборудование.

Вакцину CoronaVac можно хранить в обычном холодильнике при температуре -8°C. Что весьма важно для развивающихся стран, где есть проблемы со спецоборудованием для доставки и хранения. В Sinovac Biotech уверяют, что в стабильном состоянии вакцина может храниться до трех лет.

CoronaVac вкалывают внутримышечно. Вакцина вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших COVID-19. Это характерно для всех инактивированных вакцин.

Третья фаза испытаний была начата в июле и проведена в ряде стран, в том числе Бразилии, Индонезии, Бангладеш и Турции. По данным из Бразилии, эффективность составила около 78%, однако в январе 2021 года бразильцы пересмотрели свои данные и заявили о 50,4% эффективности. Индонезийские органы здравоохранения сообщают об эффективности 65%. В Турции заявили о 91,25% эффективности.

[ + – ] Вакцину CoronaVac вкалывают внутримышечно Фото: plenglish.com

Китайское исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet, содержит информацию только о первой и второй фазах испытаний CoronaVac в Китае. Чжу Фэнцай, один из авторов статьи, отметил, что в испытаниях первой фазы приняли участие 144 добровольца, во второй – 600 человек, и полученные данные свидетельствуют о том, что вакцина "подходит для экстренного использования".

В сентябре 2020 года представитель компании Sinovac отметил, что вакцину протестировали на 1000 добровольцев, и лишь у "некоторых из них наблюдалась легкая усталость и дискомфорт, всего у 5% испытуемых".

В Sinovac уже заявили, что смогут производить 300 миллионов доз вакцины в год на своем недавно построенном производственном предприятии площадью 20 000 кв. м.

Какие страны подписались на использование CoronaVac

Несколько азиатских стран, включая Сингапур, Малайзию и Филиппины, подписали соглашения с Sinovac, а в январе 2021 года Индонезия начала развертывать свою кампанию массовой вакцинации именно этой вакциной.

Турция также одобрила вакцину Sinovac для использования в экстренных случаях. Известно, что компания заключила сделки с Бразилией и Чили.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн одобрили другую китайскую вакцину: Sinopharm, разработанную одноименной компанией в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов на основе инактивированного SARS-CoV-2.

Война вакцин: "заклинить европейскую дверь"

Аналитики указывают на попытку Китая выиграть гонку вакцинной дипломатии. Президент Китая Си Цзиньпин уже пообещал выделить 2 миллиарда долларов для африканского континента, а также предложил странам Латинской Америки и Карибского бассейна ссуду в размере 1 миллиарда долларов на закупку вакцин. Неясно, на каких условиях может заключаться такая сделка.

"Пекин наверняка воспользуется предоставлением этой спасательной технологии для коммерческой и дипломатической выгоды. Он обладает тем, в чем очень нуждаются страны, и будет стремиться представить предоставление вакцины как акт благотворительности", — отмечает Джейкоб Марделл, аналитик из MERICS (Института исследования Китая).

Кроме этого аналитики считают, что "Китай и Россия охотно задействуют свои вакцины в качестве рычага для того, чтобы заклинить европейскую дверь — и таким образом посеять вражду между странами в борьбе за обладанием вакцинами". Эти страны используют в своих целях скрытое недовольство по отношению к Великобритании и США, которые своевременно получают вакцины, в то же время, как другие европейские страны пребывают в ожидании.

"В результате возникает геополитическая склока вокруг препаратов от коронавируса. Под угрозой оказывается и сплоченность стран ЕС, ведь некоторые страны пустились в самостоятельный поиск альтернатив. Подобный подход наносит дополнительный удар по европейскому сотрудничеству", — считают в Бельгии.

"Обе страны пытаются заполнить вакуум, возникший из-за некомпетенции Евросоюза. В этом вопросе ЕС действительно оказался несостоятельным. Его политика закупок — это абсолютный провал, а процесс допуска вакцин протекает чрезвычайно медленно. Если бы ЕС своевременно предоставил входящим в него странам требуемое количество доз вакцины, то сообществу не пришлось бы сегодня подумывать о закупке Спутника и Sinopharm", — считают в Чехии.

А то, что Китай старается завоевать, благодаря своим вакцинам место на геополитической арене в качестве благодетеля, стало одной из самых популярных тем в европейских СМИ. На это указывает география распространения вакцин: Африка, Южная Америка, страны Азии, то есть те, кто находится в конце списка на получение вакцины от Великобритании и США.

"Согласно данным британского аналитического агентства Airfinity, богатые страны, в которых проживает 14% мирового населения, с декабря прошлого года выкупили уже 53% вакцин на мировом рынке. У более бедных стран к тому времени не было заключено ни одного договора с фармакологическими компаниями. Россия и Китай не преминули воспользоваться этой ситуацией. Многие европейские лидеры придерживаются принципа "Сначала – Европа". Так, ЕС позабыл про Балканы, где тон в плане вакцинации теперь задают Россия и Китай.

"Холодная война вакцин будет продолжаться еще долго", — отмечают в СМИ.

Свою роль может сыграть и то, как вакцина должна храниться. Напомним, для Moderna и Pfizer требуется специальное оборудование, чтобы поддерживать достаточно низкую температуру. Китайская CoronaVac может храниться в обычном холодильнике, что немаловажно для развивающихся стран. И, как видно, Sinovac Biotech делает ставку именно на них. И на тех, кому европейской вакцины не достанется в ближайшее время.

Кроме этого, Гэн Цзын, медицинский директор компании Sinovac 22 марта заявил, что CoronaVac безопасна и эффективна для детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет. По его словам, результаты были получены на ранних и средних стадиях клинических испытаний с участием более 550 человек, что весьма актуально в последнее время, если учесть, что новыми штаммами коронавируса стали болеть и в юном возрасте и переносить его куда тяжелее, нежели ранее.

Гэн отметил, что только у двух вакцинированных, — шести и десяти лет, — наблюдалась высокая температура. Остальные перенесли вакцинацию легко.