Минздрав Украины вводит бустерную дозу для людей старше 60 лет: что будут колоть

Согласно документу, бустерную дозу препарата можно будет получить не менее чем через полгода после завершения иммунизации. При этом в приоритете будут м-РНК вакцины.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о разрешении вакцинации людей старше 60 лет бустерной дозой препарата от коронавируса. Получить ее можно будет не менее чем через 6 месяцев после укола второй дозой. Об этом чиновник написал в своем Facebook во вторник, 4 января.

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По словам Ляшко, оптимальный период для получения бустерной дозы — период от 6 до 9 месяцев после получения второй дозы вакцины. Для бустера приоритет будет отдаваться м-РНК-вакцинам Moderna или Comirnaty/Pfizer вне зависимости от того, какой вакциной был привит человек до этого.

Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, третью дозу рекомендуется сделать препаратом Comirnaty/Pfizer. При отсутствии в наличии м-РНК-вакцин бустерную дозу можно будет сделать другими одобренными на территории Украины препаратами.

Уже 5 января на заседании Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике будет рассматриваться вопрос о введении бустерной дозы для других категорий граждан.

Помимо этого министр здравоохранения объявил о том, что теперь граждане могут сочетать первую дозу вакцины CoronaVac с векторными или м-РНК-препаратами — AstraZeneca или Moderna, Comirnaty/Pfizer соответственно. Также после Moderna или Pfizer можно использовать вакцину от AstraZeneca при минимальном интервале в 28 дней.

Глава Минздрава также сообщил, что теперь женщины, которые получили первую дозу CoronaVac, а потом забеременели, то для укола второй дозой преимущество стоит отдавать вакцинам Pfizer или Moderna.

[ + – ] Пост Виктора Ляшко

Напомним, возможность получить бустерную дозу вакцины от коронавируса у некоторых категорий граждан появилась 22 декабря. Так, первыми делать третий укол получили разрешение медработники и сотрудники домов-интернатов.

Также Фокус писал, что в 2022 году Министерство здравоохранения намерено провести повторный курс вакцинации 70% населения.