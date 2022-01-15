Необратимые последствия: американец утверждает, что после COVID-19 его пенис значительно уменьшился

Мужчина обратился к врачам, которые заявили, что произошла "усушка" органа из-за сужения сосудов. Ему порекомендовали помпу для пениса и виагру.

Переболевший коронавирусом американец заявил, что после болезни его пенис уменьшился. Своей проблемой мужчина поделился с общественностью, написав письмо в редакцию американского интернет-издания Slate, сообщает Euronews.

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В письме 30-летний мужчина объяснил, что заразился вирусом в июле 2021 года и был госпитализирован. После выписки у него возникли некоторые проблемы с эректильной дисфункцией. После обращения за медицинской помощью орган пациента стал функционировать нормально, но стал на полтора дюйма (3,8 см) короче. Расстроенный американец снова обратился к врачам, но те ничем не смогли помочь, заявив, что последствия необратимы из-за сужения сосудов.

Урологи посоветовали пострадавшему от коронавируса пройти реабилитацию и ежедневно принимать препараты типа виагры. Кроме того, американцу порекомендовали помпу для пениса, которая должна помочь вернуть потерянные объем и длину.

Как COVID-19 влияет на репродуктивную систему?

Связь между COVID-19 и проблемами с репродуктивной системой все еще остается неясной, но некоторые проведенные исследования установили, что после заболевания одним из последствий может стать эректильная дисфункция, или другими словами — импотенция.

В медицинской школе Миллера при Университете Майами во Флориде, США, проанализировали ткани половых органов четырех мужчин, которые ранее заразились COVID-19. Исследователи обнаружили, что следы вируса можно найти в тканях пениса спустя месяцы после заражения. При этом у двух испытуемых болезнь никак не повлияла на мужское здоровье. У двум другим из-за эректильной дисфункции пришлось перенесли операцию по протезированию полового члена.

Выводы, опубликованные в журнале World Journal of Men’s Health в июле прошлого года, говорят о том, что вирус может ограничивать приток крови к гениталиям, а это приводит к трудностям с эрекцией.

Другие последствия коронавируса

В июле 2021 года ученые Университетского колледжа Лондона опубликовали исследование, посвященное возможным последствиям COVID-19. Они пронаблюдали состояние 3762 участников из 56 стран и выявили более 200 симптомов, которые могут проявиться после заболевания.

Одним из постковидных последствий является плохое кровообращение, влияющее на конечности. В некоторых случаях ученые наблюдали на пальцах ног пациентов симптомы, схожие с обморожением. Среди других долгосрочных эффектов — потеря зрения, аллергии, неспособность плакать или зевать. Некоторые симптомы касались репродуктивной системы. В частности, у женщин наблюдалось раннее начало менопаузы и нерегулярные менструации. У некоторых мужчин было отмечено уменьшение размеров гениталий — как полового члена, так и яичек, что подтверждает правдивость слов мужчины из США, озвучившего проблему журналистам.

Ранее американские ученые установили, что к импотенции, кроме коронавируса, может привести курение. Оно также провоцирует слепоту, артрит, диабет второго типа, рак толстой кишки и печени.

Ранее Фокус сообщал, что частые бустеры против коронавируса могут ослабить иммунный ответ и утомить организм. Об этом заявили в Европейском медицинском агентстве (EMA).