Как нарастить мышечную массу и чем помогут добавки кератина: мнение ученых

Исследователи рассказали всю правду о том, как работает кератин, когда дело доходит до наращивания и поддержания мышечной массы.

Когда речь заходит о наращивании мышц и поддержании мышечной массы, на сцену выходит одна из популярных натуральных добавок — кератин. Несмотря на то, что исследователи не раз поднимали вопрос о его безопасности, еще ни одно исследование не доказало обратного, пишет Patient.

Итак, многие исследования в действительности доказывают, что добавки кератина вместе со здоровой, богатой белком диетой и регулярными силовыми тренировками с отягощением в действительности является эффективным способом нарастить мышцы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое кератин?

Кератин — белок, который естественным образом вырабатывается нашим организмом из аминокислот и помогает производить молекулу под названием аденозинтрифосфат (АТФ). А это вещество, в свою очередь, является основным источником энергии для мышечного сокращения. Отметим, что существуют также аминокислоты с разветвленными боковыми цепями (BCAA), которіе являются незаменимыми для человека и должны поступать в организм с пищей, так как самостоятельно он их производить не может.

95% всего кератина хранится в клетках наших мышц, и если его уровень снижается, что снижается и производство АТФ, а значит и наша энергия. Без энергии, как известно, мы не сможем эффективно выполнять упражнения, а без эффективных упражнений наши мышечные ткани не смогут пройти процесс разрыва и восстановления. Именно этот процесс увеличивает нашу мышечную массу. Простыми словами, нет кератина — нет и мышечной массы.

Ученые отмечают, что мы можем контролировать уровень запаса кератина в нашем организме с помощью:

добавок;

природных источников кератина в пище;

количества мышечной массы;

количества упражнений;

белков;

некоторых гормонов, например, тестостерона.

Как кератин помогает нарастить мышечную массу

Мы уже поняли, что низкий уровень кератина приведет к сокращению производства АТФ, что повлечет уменьшение нашей энергии и невозможности наращивания мышечной массы. Однако исследователи отмечают, что есть и несколько других способов, которыми кератин помогает нам нарастить мышечную массу:

увеличивает сигнализацию клеток, что способствует восстановлению и росту мышц;

уменьшает распад мышечной ткани;

поддерживает гидратацию клеток;

повышает уровень некоторых гормонов, поддерживающих рост мышц;

снижает уровень миостатина — белка, снижающего рост мышц.

Во многих исследованиях ученые также изучали эффективность потребления дополнительного кератина в виде добавок и пришли к выводу, что это эффективно для наращивания мышечной массы и силы.

Польза кератина для здоровья

Ученые также обнаружили, что небольшой запас кератина хранится в мозгу, а потому увеличение его запасов может также защитить от неврологических заболеваний, например болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Вред кератина для здоровья

Некоторые статьи говорят о побочных эффектах добавок кератина, включая:

судороги;

повышенный риск травм;

обезвоживание;

повреждение почек и печени.

В то же время исследователи отмечают, что нет никаких доказательств того, что добавки креатина вызывают эти симптомы у здоровых людей. Исследования показывают, что прием креатина не несет большего риска развития этих состояний.

Пищевые источники кератина

Ученые напоминают, что добавки кератина будут эффективны только, если их принимать в дополнение к естественным источникам, таким как%

красное мясо;

рыба;

нежирное мясо.

Для людей, которые придерживаются растительной пищи стоит обратить внимание на продукты, богатые аминокислотами, в том числе:

белая фасоль;

грецкие орехи;

миндаль;

кресс-салат.

Ранее Фокус писал о том, что нарастить мышцы можно без изнурительных тренировок. И вот как.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.