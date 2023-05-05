Проснулась от боли: жительница Канады жила с опухолью мозга 10 лет и не знала об этом (фото)

Причиной боли в лице оказалась скрытая опухоль мозга, которую диагностировали врачи только после обращения женщины.

По оценкам экспертов сотни тысяч людей во всем мире живут с доброкачественной опухолью головного мозга, но это не раковая опухоль. Многие из них знают об этом диагнозе, а есть и те, которые даже не подозревают об этом. Среди них оказалась и жительница Канады, у которой обнаружили опухоль в мозге, которая развивалась целых 10 лет. Хотя эта история случилась несколько лет назад Андреа Ванакер из Монреаля поделилась своей историей только сейчас. Она хочет, чтобы повысить осведомленность об опухолях головного мозга и предупредить других о тревожных признаках их существования, пишет Daily Mail.

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Андреа Ванакер всегда вела здоровый образ жизни, она не пила кофе, алкоголь, занималась спортом и всегда спала не менее 7 часов сутки. Поэтому для нее было настоящим шоком, когда однажды утром в июле 2020 года она проснулась и почувствовала сильную боль в правой стороне лица. Женщина описала эту боль, как удары током, когда она пыталась говорить, есть или смеяться.

Андреа Ванакер всегда вела здоровый образ жизни, она не пила кофе, алкоголь, занималась спортом и всегда спала не менее 7 часов сутки Фото: Daily Mail

Уже на следующий день жительница Канады записалась на консультацию к неврологу и тот диагностировал у нее невралгию тройничного нерва. Это состояние вызывает сильную боль в лице.

Но в течении нескольких дней боль настолько усилилась, что Ванакер вообще боялась пошевелить любой мышцей лица. По ее словам, у нее также начались проблемы с равновесием, из-за чего ей было трудно передвигаться.

Во время следующего приема врачи диагностировали у женщины существование доброкачественной опухоли в головном мозге, которая давила на лицевой нерв. По словам медиков, размеры опухоли указывали на то, что она развивалась в течение 10 лет. Для того, чтобы избавиться от опухоли женщине предложили сделать операцию.

Врачи диагностировали у женщины существование доброкачественной опухоли в головном мозге, которая давила на лицевой нерв Фото: Daily Mail

В то же время врачи предупредили жительницу Монреаля, что последствия операции могут быть очень негативными, ведь некоторые пациенты имеют затем проблемы с равновесием на всю жизнь. А у некоторых даже появляется паралич.

Хотя Ванакер согласилась сделать операцию, она хотела выяснить, почему эту опухоль не обнаружили 10 лет назад. Врачи заявили, что судя по прошлым снимкам МРТ, эта опухоль была настолько крошечной, что ее скорее всего просто пропустили при осмотре.

Медики смогли полностью удалить всю опухоль, но Ванакер еще 2 месяца принимала обезболивающие препараты Фото: Daily Mail

В ноябре 2020 года женщине сделали операцию по удалению опухоли в мозге, которая длилась долгих 9 часов. Для этого врачам пришлось удалить часть черепа и разрезать мозг пациентки. Медики смогли полностью удалить всю опухоль, но Ванакер еще 2 месяца принимала обезболивающие препараты, прежде чем боль в тройничном нерве начала отступать

В ноябре 2020 года женщине сделали операцию по удалению опухоли в мозге, которая длилась долгих 9 часов Фото: Daily Mail

В общей сложности женщина потратила год на восстановление, но и через полтора года после операции она все еще ощущала боль в черепе.

Напоминаем, что как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Также Фокус писал о том, что медики впервые внутриутробно прооперировали мозг ребенка с крайне редкой патологией. Хирургам пришлось прибегнуть к столь рискованному вмешательству из-за смертельного генетического заболевания у малыша.