Разоблачение века: ученый утверждает, что разгадал мрачную тайну Бермудского треугольника

Исследователь считает, что обнаружил нечто такое, на что ранее никто не обращал внимание.

Тайна Бермудского треугольника покрыта мраком — этот большой участок океана десятилетиями находится в центре суеверий, а некоторые и вовсе считают, что он является доказательством существования чего-то сверхъестественного, пишет BGR.

Однако ученые люди практичные, а потому им необходимы доказательства. Австралийский ученый из Сиднейского университета Карл Крузельницкий отвергает причастность чего-то сверхъестественного, а потому поставил перед собой задачу найти логическое объяснение том, почему Бермудский треугольник оказался таким загадочным местом.

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Несмотря на то, что в течение многих лет это место считалось очагом исчезновений, Крузельницкий обнаружил, что процент пропавших без вести самолетов и лодок в Бермудском треугольнике такой же, как и в любой другой точке мира. В особенности, если учитывать, сколько трафика проходит через эту злополучную точку океана.

Ученый взял это открытие за основу и теперь утверждает, что Бермудский треугольник вовсе не такой уж и загадочный, как мы считали десятилетиями. Более того, исследователь полагает, что многие исчезновения и вовсе обусловлен плохой погодой или неверными решениями, принятыми людьми, в тех рейсах, которым не посчастливилось пропасть.

Векторная иллюстрация показывает, насколько велик Бермудский треугольник Фото: Adobe Stock

Известно, что этот таинственный участок расположен в северо-западной части Атлантического океана. Бермудский треугольник сохранял флер загадочности около 70 лет и любители теорий заговоров поспешили приписать ему связь со сверхъестественным или инопланетянами. Однако Крузельницкий настаивает, что основными причинами всех катастроф стали погода и человеческий фактор. Так, в качестве примера ученый приводит известное исчезновение рейса 19 в 1945 году. Речь идет о группе из пяти бомбардировщиков ВМС США, один из которых пропал в Бермудском треугольнике.

Несмотря на всевозможные поиски самолета и следов крушения, ничего не было найдено, что только добавило таинственности вокруг Бермудского треугольника. В то же время ученый отмечает, что среди всех членов рейса 19 опытным пилотом был лишь один. Также исследователь утверждает, что пилот принял неверное решение, и якобы появился в день полета с похмелья, что лишь усугубило ситуацию.

Кроме того в качестве доказательств Крузельницкий приводит данные о погоде в день пропажи рейса 19. Утверждается, что в тот день был шторм, а полны достигали высоты 4,5 метра. Исследователь также обращается к радиозаписи полета, из которой следует, что опытный пилот и пилот пропавшего рейса не смогли договориться о том, в какую сторону двигаться. Также отмечается, что ведущий пилот группы, лейтенант Чарльз Тейлор, во время полета полагал, что они находятся где-то в районе Флорида-Кис, а его компас, видимо, был неисправен. Он не согласился с младшим пилотом в полете и повернул на восток, а не на запад, возможно, унеся его дальше в Атлантику.

Исследователь полагает, что одного этого примера достаточно, чтобы понять, что в большинстве исчезновений в Бермудском треугольнике ключевую роль сыграли погодные условия и человеческие ошибки. Более того, ученый отмечает, что если разобрать каждый из примеров отдельно, возможно найти то, что в действительности стало причиной катастрофы. И это, увы, не сверхъестественные силы и не инопланетяне.

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