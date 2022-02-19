На дне. Легендарные корабли, которые затонули или просто исчезли сотни лет назад
"Индевор", "Грифон" — легендарные корабли, которые стали знамениты в эпоху великих географических открытий, а со дна моря их подняли только сейчас. Cудно, которое обнаружили рядом с затонувшим городом Тонис-Гераклион осталось безымянным. А вот обломки, обнаруженные у берегов Флориды, удалось идентифицировать — это знаменитый корабль SS Cotopaxi, пропавший в 1931 году в Бермудском треугольнике!
"Индевор". Корабль Джеймса Кука
Австралийско-американская экспедиция в феврале 2022 года обнаружила обломки корабля "Индевор" мореплавателя Джеймса Кука у берегов американского штата Род-Айленд. По словам директора Австралийского национального морского музея, исследователи искали судно с 1999 года. Корабль Кука был построен в 1764-м. Через четыре года известный английский изобретатель Джеймс Кук отправился в экспедицию. Это было его первое из трех кругосветных путешествий. Тогда британский мореплаватель доказал, что Новая Зеландия — это два отдельных острова, которые разделены проливом. После этого он достиг восточного побережья Австралии в 1770 году и нанес его на карту.
• Корабль Джеймса Кука затопили в 1778 году во время войны за независимость, а год спустя на Гавайях погиб и сам путешественник.
• Некоторые экспедиторы сомневаются, что найденные обломки были частью корабля капитана Кука, поэтому настаивают на проведении дополнительных научных исследованийВажно
"Грифон". Корабль-призрак
В январе 2022 года кладоискатели Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки корабля "Грифон", пропавшего 343 года назад. Судно исчезло в 1679 году при перевозке ценного меха через озеро Мичиган. С тех пор его история считалась неразрешимой морской загадкой Америки. По одной из легенд, корабль прокляли шаманы ирокезов, по другой — сожгли индейцы. Были и те, кто верил, что корабль стал призраком. По мнению исследователей, обнаруженные в этом году на дне озера Мичиган обломки принадлежат именно судну "Грифон", а вероятной причиной гибели корабля стал многодневный шторм.
• Судно "Грифон" построил французский исследователь Рене-Робер Кавалье де Ла Саль
• Корабль предназначался для поиска путей в Азию
Затонувший город Тонис-Гераклион и античный корабль
Летом 2021 года археологи обнаружили на дне Средиземного моря у Египта обломки корабля, затонувшего 2200 лет назад. Трагедия произошла из-за столкновения судна с гигантскими каменными обломками храма Амона, полностью разрушенного во время землетрясения во II веке до нашей эры. Обломки судна были обнаружены под пятиметровым слоем грязи в городе Тонис-Гераклион, исчезнувшем под водой.
• Вместе с судном ученым удалось найти золотой амулет с изображением египетского бога Беса, связанного с деторождением и плодородием. Бес (Бэс, Бесу, Беза) — это собирательное название различных карликовых божеств, считавшихся в Древнем Египте хранителями домашнего очага, защитниками от злых духов и бедствий, покровитель семьи
Корабль SS Cotopaxi: пропал в Бермудском треугольнике 90 лет назад
Зимой 2020-го американские морские археологи обнаружили торговое судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике в 1925 году. По словам исследователей, оно направлялось из порта Чарльстон в американском штате Южная Каролина в Гавану на Кубе, но не добралось до места назначения. Тела 32 пассажиров так и не нашли. Корабль обнаружили в 65 км от побережья Сент-Огастин в штате Флорида два года назад.
• Исследователи отмечают, что Бермудский треугольник – район в Атлантическом океане между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, славящийся таинственными исчезновениями морских судов
• Причиной бедствия могут быть внезапные волны, возникающие ниоткуда без признаков шторма и так же мгновенно исчезающиеВажно