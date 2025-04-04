Похоже на "Титаник": пассажиры круизного лайнера показали 12-метровые волны (видео)

Пассажиры круизного лайнера Ocean Explorer стали свидетелями поистине экстремального морского приключения. Круизный лайнер попал в шторм с 40-футовыми (около 12 метров) волнами у берегов Антарктиды.

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Об этом пишет New York Post.

Судно проплывало в одном из самых опасных участков океана — проливе Дрейка, между Антарктидой и Южной Америкой.

На кадрах, опубликованных в Instagram тревел-блогером Лесли Энн Мерфи, видно, как гигантские волны бьют по корпусу судна, раскачивая его из стороны в сторону. Пассажиры кричат, кто-то падает на пол — сцены напоминают кадры из фильмов-катастроф.

"Представьте, что вы подписались на 48-часовые американские горки", — прокомментировала Мерфи видео.

Некоторые пассажиры падали Фото: Storyful

По словам представителей круизной компании, судно пересекало пролив Дрейка — 600-мильный участок океана, известный своей суровой погодой. Здесь сталкиваются воды Атлантического, Тихого и Южного океанов, создавая опасные условия, сравнимые с эффектом стиральной машины.

Несмотря на силу шторма, в компании заверили, что ситуация оставалась под контролем, а само судно сконструировано для таких условий. Пассажиров попросили оставаться в своих каютах в течение дня из соображений безопасности. Мерфи также подчеркнула, что, несмотря на напряженные моменты, инцидент обошелся без пострадавших.

"Я с гордостью могу сказать, что мы пережили не один, а два Дрейк Шейка", — поделилась впечатлениями блогер, назвав поездку "путешествием всей жизни".

Однако в интернете мнения разделились. Комментаторы с морской болезнью признались, что просмотр видео окончательно убедил их никогда не отправляться в круиз. Один пользователь написал:

"Это похоже на "Титаник", если бы он был в 2025 году", — написал один из пользователей.

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