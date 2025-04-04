Схоже на "Титанік": пасажири круїзного лайнера показали 12-метрові хвилі (відео)

Пасажири круїзного лайнера Ocean Explorer стали свідками воістину екстремальної морської пригоди. Круїзний лайнер потрапив у шторм із 40-футовими (близько 12 метрів) хвилями біля берегів Антарктиди.

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Про це пише New York Post.

Судно пропливало в одній із найнебезпечніших ділянок океану — протоці Дрейка, між Антарктидою і Південною Америкою.

На кадрах, опублікованих в Instagram тревел-блогером Леслі Енн Мерфі, видно, як гігантські хвилі б'ють по корпусу судна, розгойдуючи його з боку в бік. Пасажири кричать, хтось падає на підлогу — сцени нагадують кадри з фільмів-катастроф.

"Уявіть, що ви підписалися на 48-годинні американські гірки", — прокоментувала Мерфі відео.

Деякі пасажири падали Фото: Storyful

За словами представників круїзної компанії, судно перетинало протоку Дрейка — 600-мильну ділянку океану, відому своєю суворою погодою. Тут стикаються води Атлантичного, Тихого і Південного океанів, створюючи небезпечні умови, які можна порівняти з ефектом пральної машини.

Незважаючи на силу шторму, у компанії запевнили, що ситуація залишалася під контролем, а саме судно сконструйовано для таких умов. Пасажирів попросили залишатися у своїх каютах протягом дня з міркувань безпеки. Мерфі також підкреслила, що, незважаючи на напружені моменти, інцидент обійшовся без постраждалих.

"Я з гордістю можу сказати, що ми пережили не один, а два Дрейк Шейки", — поділилася враженнями блогерка, назвавши поїздку "подорожжю всього життя".

Однак в інтернеті думки розділилися. Коментатори з морською хворобою зізналися, що перегляд відео остаточно переконав їх ніколи не вирушати в круїз. Один користувач написав:

"Це схоже на "Титанік", якби він був у 2025 році", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

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