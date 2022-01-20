Глубокое погружение. Ученые раскрыли секреты японской затонувшей подводной лодки

Подводная лодка использовалась для установки мин в океане и поддерживала японскую армию в ходе вторжения на Филиппины во время Второй мировой войны.

Морские археологи разработали революционную технологию виртуальной реальности, которая предлагает беспрецедентный доступ к японской подводной лодке, затонувшей во время выполнения секретной миссии в северных водах Австралии, пишет Express.

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I-124, первоначально названный Подводным минным заградителем № 52, использовался в Императорской армии Японии во время Второй мировой войны, пока не был потоплен союзными войсками в 1942 году, в результате чего погибло 80 членов экипажа.

Подводная лодка применялась для установки мин в океане и поддерживала японскую армию в ходе вторжения на Филиппины во время Второй мировой войны.

Ныряние в водах вблизи исторического затонувшего судна строго контролируется, поэтому технология виртуальной реальности — единственный способ для австралийской и японской общественности получить доступ к этому исторически значимому объекту.

[ + – ] Секреты затонувшей подводной лодки раскрыли с помощью революционной технологии

В преддверии 80-летнего юбилея на исследовательском судне Австралийского института морских наук "Соландер" был осуществлен проект по составлению карты затонувшего судна с использованием современного оборудования дистанционного зондирования.

"Опираясь на наши данные, а также исторические планы судов и фотографии, мы создали виртуальное погружение, которое проведет зрителя через процесс сбора данных, а затем погрузит на глубину, чтобы увидеть затонувшее судно", — рассказал доктор Джон Маккарти, морской археолог из Университета Флиндерса.

Археологические исследования показывают, что затонувшее судно находится в хорошем состоянии, но с некоторыми признаками разрушения внешнего корпуса, которые требуют дальнейшего изучения.

"Наша цель состояла в том, чтобы создать реалистичное виртуальное погружение с точной цифровой реконструкцией подводной лодки, учитывая историческое значение крушения в Австралии и Японии" , — рассказали ученые.

[ + – ] Вид I-124 при погружении во время виртуальной реальности

Доктор Маккарти говорит, что развитие виртуальных технологий позволяет, наконец, исследовать затонувшие корабли и затопленные ландшафты, ранее скрытые для широкой публики.

С тех пор как он затонул, I-124 стал предметом многих споров. Во время Второй мировой войны существовали утверждения, что даже после того, как подводная лодка была уничтожена союзниками, ее экипаж еще некоторое время оставался в живых, и что водолазы слышали движение экипажа внутри ее корпуса.

Считалось, что подводная лодка обеспечила решающий прорыв для союзников после того, как водолазы ВМС США проникли в затонувшие останки подводной лодки и извлекли военно-морские кодовые книги.

Однако позже это утверждение было опровергнуто морскими археологами, которые заявили, что водолазам было слишком опасно входить в затонувшие обломки, поскольку их корабли были бы уязвимы для атак со стороны стран "оси" (также "ось: Берлин — Рим -Токио") — военная коалиция во главе с Германией, Италией и Японией, выступавшая против союзных держав во Второй мировой войне.

[ + – ] Место крушения японской подводной лодки

Напомним, что в декабре прошлого года к югу от острова Миконос археологи нашли редкую подводную лодку времен Второй мировой войны. Ее обнаружил один из самых известных дайверов Греции Костас Токтаридес на глубине 103 м, когда проводил исследование в Эгейском море.

А вот в июле в Египте обнаружили затонувший город Тонис-Гераклион с древним военным судном и греческими могилами, свидетельствующими о присутствии здесь греческих купцов. Как выяснили ученые, город был уничтожен в результате нескольких землетрясений и приливных волн.