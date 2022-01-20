Глибоке занурення. Учені розкрили секрети японського затонулого підводного човна

Підводний човен використовувався для встановлення мін в океані та підтримував японську армію в процесі вторгнення на Філіппіни під час Другої світової війни.

Морські археологи розробили революційну технологію віртуальної реальності, яка пропонує безпрецедентний доступ до японського підводного човна, що затонув під час виконання секретної місії у північних водах Австралії, пише Express.

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I-124, спочатку названий Підводним мінним загороджувачем №52, використовувався в Імператорській армії Японії під час Другої світової війни, доки не був потоплений союзними військами в 1942 році, унаслідок чого загинуло 80 членів екіпажу.

Підводний човен застосовувався для встановлення мін в океані та підтримував японську армію в процесі вторгнення на Філіппіни під час Другої світової війни.

Пірнання у водах поблизу історичного затонулого судна суворо контролюється, тому технологія віртуальної реальності — єдиний спосіб для австралійської та японської громадськості отримати доступ до цього історично значущого об'єкта.

[ + – ] Секрети затонулого підводного човна розкрили за допомогою революційної технології

Напередодні 80-річного ювілею на дослідницькому судні Австралійського інституту морських наук "Соландер" було здійснено проєкт зі складання карти затонулого судна з використанням сучасного обладнання дистанційного зондування.

"Опираючись на наші дані, а також історичні плани суден і фото, ми створили віртуальне занурення, яке проведе глядача через процес збору даних, а потім завантажить на глибину, щоб побачити судно, що затонуло", — розповів доктор Джон Маккарті, морський археолог з Університету Фліндерса.

Археологічні дослідження показують, що судно, котре затонуло, знаходиться в хорошому стані, але з деякими ознаками руйнування зовнішнього корпусу, які вимагають подальшого вивчення.

"Наша мета полягала в тому, щоб створити реалістичне віртуальне занурення з точною цифровою реконструкцією підводного човна з огляду на історичне значення катастрофи в Австралії та Японії", — розповіли вчені.

[ + – ] Вид I-124 в процесі занурення під час віртуальної реальності

Доктор Маккарті каже, що розвиток віртуальних технологій дозволяє, нарешті, досліджувати кораблі, що затонули, і затоплені ландшафти, раніше приховані для широкої публіки.

Відколи він затонув, I-124 став предметом багатьох суперечок. Під час Другої світової війни існували твердження, що навіть після того, як підводний човен був знищений союзниками, його екіпаж ще деякий час залишався живим, і що водолази чули рух екіпажу всередині його корпусу.

Вважалося, що підводний човен забезпечив вирішальний прорив для союзників після того, як водолази ВМС США проникли в рештки підводного човна, що затонули, і витягли військово-морські кодові книги.

Однак пізніше це твердження було спростовано морськими археологами, які заявили, що водолазам було надто небезпечно заходити в затонулі уламки, оскільки їхні кораблі були б уразливими для атак із боку країн "осі" (також "вісь: Берлін — Рим — Токіо") — військова коаліція на чолі з Німеччиною, Італією та Японією, що виступала проти союзних держав у Другій світовій війні.

[ + – ] Місце аварії японського підводного човна

Нагадаємо, що в грудні минулого року на південь від острова Міконос археологи знайшли рідкісний підводний човен часів Другої світової війни. Його знайшов один із найвідоміших дайверів Греції Костас Токтарідес на глибині 103 м, коли проводив дослідження в Егейському морі.

А ось у липні в Єгипті знайшли затонуле місто Тоніс-Геракліон із давнім військовим судном і грецькими могилами, що свідчать про присутність тут грецьких купців. Як з'ясували вчені, місто було знищено внаслідок кількох землетрусів і приливних хвиль.