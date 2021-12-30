Затоплена субмарина. Грецькі водолази знайшли рідкісний підводний човен часів Другої світової війни (фото)

Човен був виявлений одним із найвідоміших дайверів Греції Костасом Токтарідесом на південь від острова Міконос на глибині 103 м.

У ході свого недавнього дослідження в Егейському морі грецькі водолази натрапили на уламки затонулого італійського підводного човна, який 80 років тому був затоплений союзними військами під час Другої світової війни, пише Brinkwire.

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Підводний човен, що отримав назву "Янтіна", відплив із грецького острова Лерос із 48 моряками на борту. Проте 5 липня 1941 року після влучення торпед, випущених британським підводним човном HMS Torbay, він затонув.

[ + – ] Човен був потоплений 80 років тому

Виявити човен вдалося через 80 років на південь від острова Міконос на глибині 103 м. Один із найвідоміших дайверів Греції Костас Токтарідес і його команда натрапили на судно в ході свого нового дослідження.

Для того, щоб знайти човен, дайвери вирішили застосувати ROV Super Achilles — потужний і універсальний підводний апарат із дистанційним керуванням, здатним занурюватися на глибину до 1000 м. З його допомогою дослідники провели детальний візуальний огляд уламків.

[ + – ] Човен знайшов один із найвідоміших дайверів Греції Костас Токтарідес

Цей апарат дуже корисний для підводних досліджень затонулих суден, коралів, раковин, трубопроводів та інших об'єктів у сильно забрудненій воді або за сильної течії.

Також варто зазначити, що це 4 човен, знайдений Токтарідесом. Костас Токтарідес, любитель морської історії, виявив підводні човни по всіх водних шляхах Греції, включаючи Міконос, Скіатос, Кефалонію й Афінську затоку.

[ + – ] Субмарина була виявлена на південь від острова Міконос на глибині 103 м.

Як зазначає Токтарідес, Греція має довгу та видатну військово-морську історію. За його оцінками, лише чверть затонулих кораблів була ідентифікована після багаторічних досліджень аварій корабля.

Серед інших цікавих знахідок у Греції варто виділити й фрагменти незавершеної статуї римської епохи, знайдені під час недавніх археологічних розкопок. Виявлена статуя була без голови, через що вченим не вдалося з'ясувати, кого саме вона зображує. Як відзначають дослідники, зазвичай оголені постаті в грецькій скульптурі ілюструють богів чи атлетів.

А ось у ході дослідження, проведеного в Єгипті в липні цього року, дайвери виявили затонуле місто з давнім військовим кораблем і грецькими могилами. Як заявляють експерти, місто було знищене та затонуло внаслідок кількох землетрусів.