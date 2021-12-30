Затопленная субмарина. Греческие водолазы нашли редкую подводную лодку времен Второй мировой войны (фото)

Лодка была обнаружена одним из самых известных дайверов Греции Костасом Токтаридесом к югу от острова Миконос, на глубине 103 м.

В ходе своего недавнего исследования в Эгейском море греческие водолазы наткнулись на обломки затонувшей итальянской подводной лодки, которая 80 лет назад была затоплена союзными войсками во время Второй мировой войны, пишет Brinkwire.

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Подводная лодка, получившая название "Янтина", отплыла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту. Однако 5 июля 1941 года после попадания торпед, выпущенных британской подводной лодкой HMS Torbay, она затонула.

[ + – ] Лодка была потоплена 80 лет назад

Обнаружить лодку удалось 80 лет спустя к югу от острова Миконос, на глубине 103 м. Один из самых известных дайверов Греции Костас Токтаридес и его команда наткнулись на судно в ходе своего нового исследования.

Для того, чтобы найти лодку дайверы решили применить ROV Super Achilles — мощный и универсальный подводный аппарат с дистанционным управлением, способным погружаться на глубину до 1000 м. С его помощью исследователи провели детальный визуальный осмотр обломков.

[ + – ] Лодку нашел один из самых известных дайверов Греции Костас Токтаридес

Этот аппарат очень полезен для подводных исследований затонувших судов, кораллов, раковин, трубопроводов и других объектов в сильно загрязненной воде или при сильном течении.

Также стоит отметить, что это 4 лодка, найденная Токтаридесом. Костас Токтаридес, любитель морской истории, обнаружил подводные лодки по всем водным путям Греции, включая Миконос, Скиатос, Кефалонию и Афинский залив.

[ + – ] Субмарина была обнаружена к югу от острова Миконос, на глубине 103 м

Как отмечает Токтаридес, Греция имеет долгую и выдающуюся военно-морскую историю. По его оценкам, лишь четверть затонувших кораблей была идентифицирована после многолетних исследований кораблекрушений.

Среди прочих интересных находок в Греции стоит выделить и фрагменты незавершенной статуи Римской эпохи, найденные в ходе недавних археологических раскопок. Обнаруженная статуя была без головы из-за чего ученым не удалось выяснить, кого именно она изображает. Как отмечают исследователи, обычно обнаженные фигуры в греческой скульптуре иллюстрируют богов или атлетов.

А вот в ходе исследования, проведенного в Египте в июле этого года, дайверы обнаружили затонувший город с древним военным кораблем и греческими могилами. Как заявляют эксперты, город был уничтожен и затонул в результате нескольких землетрясений.