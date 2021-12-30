Затопленная субмарина. Греческие водолазы нашли редкую подводную лодку времен Второй мировой войны (фото)
Лодка была обнаружена одним из самых известных дайверов Греции Костасом Токтаридесом к югу от острова Миконос, на глубине 103 м.
В ходе своего недавнего исследования в Эгейском море греческие водолазы наткнулись на обломки затонувшей итальянской подводной лодки, которая 80 лет назад была затоплена союзными войсками во время Второй мировой войны, пишет Brinkwire.
Подводная лодка, получившая название "Янтина", отплыла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту. Однако 5 июля 1941 года после попадания торпед, выпущенных британской подводной лодкой HMS Torbay, она затонула.
Обнаружить лодку удалось 80 лет спустя к югу от острова Миконос, на глубине 103 м. Один из самых известных дайверов Греции Костас Токтаридес и его команда наткнулись на судно в ходе своего нового исследования.
Для того, чтобы найти лодку дайверы решили применить ROV Super Achilles — мощный и универсальный подводный аппарат с дистанционным управлением, способным погружаться на глубину до 1000 м. С его помощью исследователи провели детальный визуальный осмотр обломков.
Этот аппарат очень полезен для подводных исследований затонувших судов, кораллов, раковин, трубопроводов и других объектов в сильно загрязненной воде или при сильном течении.
Также стоит отметить, что это 4 лодка, найденная Токтаридесом. Костас Токтаридес, любитель морской истории, обнаружил подводные лодки по всем водным путям Греции, включая Миконос, Скиатос, Кефалонию и Афинский залив.
Как отмечает Токтаридес, Греция имеет долгую и выдающуюся военно-морскую историю. По его оценкам, лишь четверть затонувших кораблей была идентифицирована после многолетних исследований кораблекрушений.
Среди прочих интересных находок в Греции стоит выделить и фрагменты незавершенной статуи Римской эпохи, найденные в ходе недавних археологических раскопок. Обнаруженная статуя была без головы из-за чего ученым не удалось выяснить, кого именно она изображает. Как отмечают исследователи, обычно обнаженные фигуры в греческой скульптуре иллюстрируют богов или атлетов.
А вот в ходе исследования, проведенного в Египте в июле этого года, дайверы обнаружили затонувший город с древним военным кораблем и греческими могилами. Как заявляют эксперты, город был уничтожен и затонул в результате нескольких землетрясений.