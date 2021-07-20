В Египте нашли затонувший город с древним военным судном и греческими могилами (фото)

Погребальный комплекс, подтверждающий присутствие греческих купцов, был обнаружен там, где когда-то был один из крупнейших портов Египта.

Дайверы обнаружили останки военного корабля в древнем затонувшем городе Тонис-Гераклион, когда-то крупнейшем портом Египта на Средиземном море, и погребальный комплекс, показывающий присутствие здесь греческих купцов, сообщает jpost.com

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Город, который контролировал вход в Египет в устье западного рукава Нила, был главным в этом регионе на протяжении веков вплоть до основания неподалеку Александрии Александром Великим в 331 году до нашей эры.

Разрушенный и затонувший в результате нескольких землетрясений и приливных волн, Тонис-Гераклион был вновь открыт в 2001 году в заливе Абу-Кир недалеко от Александрии, ныне второго по величине города Египта.

Военное судно, обнаруженное египетско-французской группой ученых под руководством Европейского института подводной археологии, затонуло, когда во втором веке до нашей эры рухнул знаменитый храм Амона, возле которого был пришвартован корабль.

Предварительное исследование показывает, что корпус 25-метрового плоскодонного корабля с веслами и большим парусом был построен в классических традициях, а также имеет черты древнеегипетских корабельных конструкций.

В другой части города ученые обнаружили остатки большого греческого погребального комплекса, который относится к первым годам 4 века до нашей эры.

"Это открытие прекрасно иллюстрирует присутствие греческих купцов, которые жили в этом городе", — говорится в сообщении министерства туризма и древностей Египта.

В министерстве добавили, что грекам было разрешено селиться здесь во времена поздних династий фараонов.

"Они построили свои собственные святилища недалеко от огромного храма Амона. Они были разрушены одновременно, а их останки смешаны с останками египетского храма".