У Єгипті знайшли затонуле місто з древнім військовим судном і грецькими могилами (фото)

Похоронний комплекс, що підтверджує присутність грецьких купців, був знайдений там, де колись був один із найбільших портів Єгипту.

Дайвери знайшли рештки військового корабля в древньому затонулому місті Тоніс-Геракліон, колись найбільшому порту Єгипту на Середземному морі, і похоронний комплекс, який показує присутність тут грецьких купців, повідомляє jpost.com.

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Місто, яке контролювало вхід до Єгипту в гирлі західного рукава Нілу, було головним у цьому регіоні протягом століть аж до заснування неподалік Олександрії Олександром Великим у 331 році до нашої ери.

Зруйнований і затонулий внаслідок декількох землетрусів і приливних хвиль, Тоніс-Геракліон був знову відкритий в 2001 році в затоці Абу-Кір недалеко від Олександрії, нині другого за величиною міста Єгипту.

Військове судно, знайдене єгипетсько-французькою групою вчених під керівництвом Європейського інституту підводної археології, затонуло, коли в другому столітті до нашої ери зруйнувався знаменитий храм Амона, біля якого був пришвартований корабель.

Попереднє дослідження показує, що корпус 25-метрового плоскодонного корабля з веслами і великим вітрилом був побудований в класичних традиціях, а також має риси давньоєгипетських корабельних конструкцій.

В іншій частині міста вчені знайшли рештки великого грецького похоронного комплексу, який належить до перших років 4 століття до нашої ери.

"Це відкриття прекрасно ілюструє присутність грецьких купців, які жили в цьому місті", — йдеться в повідомленні міністерства туризму й старожитностей Єгипту.

У міністерстві додали, що грекам було дозволено селитися тут за часів пізніх династій фараонів.

"Вони побудували свої власні святилища недалеко від величезного храму Амона. Вони були зруйновані одночасно, а їхні рештки змішані з рештками єгипетського храму".