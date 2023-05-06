100% выживаемости: ученые разработали гидрогель, способный эффективно уничтожать рак мозга

Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Глиобластома является одной из наиболее распространенных и агрессивных форм рака головного мозга. При этом она чрезвычайно трудно поддается лечению. К счастью, исследователи полагают, что им, возможно, удалось найти способ борьбы с этим типом рака, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе разработали новый гидрогель, который доказал свою чрезвычайную эффективность в уничтожении раковых клеток, а также предотвращении их повторного появления. Более того, клиническое исследование демонстрирует стопроцентную выживаемость. Но, увы, этот метод лечения пока был опробован только на мышах.

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По словам соавтора исследования, профессора нейрохирургии из Университета Джона Хопкинса Бетти Тайлер, хорошая новость заключается в том, что новый гидрогель доказал свою чрезвычайную эффективность — ранее исследователям еще не удавалось достигнуть 100-процентной выживаемости "у мышиных моделей этого заболевания".

Исследователи взяли за основу гель, используемый для изготовления нанофиламентов для введения в мозг, а затем поместили в его центр химиотерапевтический препарат паклитаксел, который уже одобрен для лечения других видов рака, в том числе рака молочной железы и легких.

Далее гель использовали, чтобы покрыть раковую полость и тонкие борозды, оставшиеся после удаления опухоли. Гидрогель высвобождает антитело под названием aCD47 в течение нескольких недель и, похоже, весьма эффективно достигает тех частей опухоли, к которым другие лекарства не могут подобраться.

Гель наносится после удаления опухоли Фото: Wang et al., PNAS, 2023

Ученые отмечают, что особенность данного метода заключается в том, что он фактически совмещает химиотерапию и иммунотерапию, доставляя как лекарства, так и антитела. Отметим, что, как правило, эти два метода крайне сложно сочетать, так как они имеют разную молекулярную структуру.

По словам другого соавтора исследования, инженера-химика и биомолекулярного специалиста Хунгана Цуй, новый метод борьбы с глиобластомой можно описать как "лекарство, доставляемое лекарством". Ученые также обнаружили, что оно, по-видимому, в процессе также способно укреплять иммунную систему реципиента. Об этом свидетельствует тот факт, что когда мышам повторно вводили опухоли глиобластомы, они могли бороться с ними самостоятельно, без дальнейшего лечения.

Исследователи также отмечают, что несмотря на всю эффективность гидрогеля, он не исключает операции по удалению исходной опухоли. Эксперименты показали, что когда гидрогель наносили без предварительного иссечения, выживаемость падала до 50%. Ученые предполагают, что иссечение дает гидрогелю больше времени для активации иммунной системы реципиента для борьбы с раковыми клетками.

Гидрогель эффективно удаляет глиобластому

Именно поэтому исследователей столь вдохновили результаты, а именно мысль о том, что им удастся изменить "кривую выживаемости пациентов с глиобластомой". Впрочем, они также отмечают, что потребуются клинические испытания на людях и не факт, что эти же методы лечения достигнут такого же уровня успеха. Но новый подход — весьма многообещающий.

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