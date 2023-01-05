Универсальный солдат. Ученые разработали вакцину, которая может предотвратить и убить рак мозга

Исследователи уверяют, что новое лекарство способно не только бороться с раковыми опухолями, но и тренировать иммунную систему.

Related video

Ежегодно ученые работают над созданием лекарств, которые бы могли предотвращать развитие рака или бороться с раковыми опухолями. Однако в новом исследовании они, похоже, сосредоточились на создании "универсального солдата", который сможет и убивать раковые опухоли и предотвращать рецидивы в дальнейшем, пишет Medical Daily.

Работа над новой противораковой вакциной проводилась в лаборатории Халида Шаха в Brigham and Women’s Hospital, которая является второй по величине учебной больницей Гарвардской медицинской школы. По словам ведущего автора исследования, они с коллегами стремились создать вакцину, которая бы смогла не просто одолеть раковую опухоль, но и обеспечить пациенту долгосрочный иммунитет против этого заболевания.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые использовали живые терапевтические раковые клетки, а не инактивированные. Это важно потому, что последние обладают ограниченной способностью убивать опухолевые клетки до того, как вызовут иммунный ответ. Однако живые, напротив, способны отслеживать опухоли и нацеливаться конкретно на них.

Ученые проверили эффективность своих терапевтических раковых клеток для удаления глиобластомы у мышей. Отметим, что это один из самых быстрорастущих типов раковых опухолей в центральной нервной системе, который формируется из поддерживающей ткани спинного и головного мозга.

Исследователи обнаружили, что созданные ими опухолевые клетки не только уничтожают раковые, но и приводят к улучшению выживания, а также тренируют долгосрочный иммунитет. Команда назвала вакцину, которую они разработали, "многообещающей клеточной иммунотерапией солидных опухолей".

По словам Шаха, основной задачей исследователей по сути являлось — взять раковые клетки и превратить их самих в убийцу рака и вакцину. Похоже, им это удалось. Ученые отмечают, что использовали генную инженерию для того, чтобы перепрофилировать раковые клетки.

Потребуется еще ряд исследований и тестов, чтобы понять, как вакцина работает на людях. Однако уже сейчас можно сказать, что начало многообещающее.

Ранее Фокус писал о неожиданном решении в лечении рака — в создании лекарства помогут картофель и баклажаны.