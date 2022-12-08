Неожиданное решение в лечении рака. В создании лекарства помогут картофель и баклажаны

Исследователи считают, что овощи вполне могут стать ключом к победе над раком.

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Химиотерапия весьма эффективна в лечении рака, однако она также является агрессивным методом лечения с множеством болезненных побочных эффектов, например, усталостью, тошнотой и выпадением волос. В новом исследовании ученые, похоже, обнаружили ключ к победе над раком без подобных побочных эффектов, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Университета Адама Мицкевича в Познани предполагают, что картофель, помидоры и баклажаны могут сыграть ключевую роль в лечении рака, а также разработке лекарства от него, которое бы не имело столь жестких побочных эффектов.

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По словам автора исследования Магдалены Винкель, пришло время пересмотреть лекарственные свойства растений. В своем исследовании команда сосредоточилась на изучении данных о гликоалкалоидах — химических веществах, встречающихся в природе, и содержащихся в большом количестве в растениях семейства пасленовых. К ним в том числе относятся и картофель, помидоры и баклажаны.

Ученые обнаружили, что в правильных дозах эти химические вещества вполне могли бы стать "мощными клиническими инструментами". Кроме того, ученые обнаружили, что гликоалкалоиды, содержащиеся в перце, чернике и ягодах годжи, например, обладают противораковыми свойствами.

В своем исследовании польские ученые сосредоточились на изучении 5 алкалоидов:

соланин;

чаконин;

соласонин;

соламаргин;

томатин.

По мнению Винкель, все эти химические вещества в будущем могут быть использованы для создания лекарств.

Соланин. Исследования показали, что он способен останавливать канцерогенные химические вещества, которые и вызывают рак. Кроме того, ученые обнаружили, что в этот гликоалкалоид способен уничтожать клетки одного конкретного типа лейкоза в малых дозах.

Чоканин. Этот гликоалкалоид обладает противовоспалительными свойствами и способен лечить сепсис.

Соламаргин. Способен останавливать размножение раковых клеток в печени. В перспективе может стать важным дополнительным лечением, поскольку он нацеливается на раковые стволовые клетки, которые играют важную роль в устойчивости рака к лекарствам.

Соласонин. Действует по такому же принципу, что и соламаргин.

Томатин. Способен поддерживать регуляции клеточных циклов организма и помогает ему уничтожать раковые клетки.

По словам Винкель, десятилетиями ученые пытаются найти лекарства, которые были бы смертельны для рака, но оставались безопасными и эти гликоалкалоиды, похоже, вполне могут претендовать на это место. Отметим, что пока ученые не приступили к испытаниям гликоалкалоидов в раковых клетках человека, однако результаты исследования очень перспективны.

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