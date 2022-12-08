Несподіване рішення у лікуванні раку. У створенні ліків допоможуть картопля та баклажани

Дослідники вважають, що овочі можуть стати ключем до перемоги над раком.

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Хіміотерапія дуже ефективна в лікуванні раку, проте вона також є агресивним методом лікування з безліччю хворобливих побічних ефектів, наприклад, втомою, нудотою і випаданням волосся. У новому дослідженні вчені, схоже, знайшли ключ до перемоги над раком без побічних ефектів, пише Daily Mail.

Група вчених з Університету Адама Міцкевича в Познані припускають, що картопля, помідори та баклажани можуть відіграти ключову роль у лікуванні раку, а також розробці ліків від нього, які не мали б таких жорстких побічних ефектів.

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За словами авторки дослідження Магдалени Вінкель, настав час переглянути лікарські властивості рослин. У своєму дослідженні команда зосередилася на вивченні даних про глікоалкалоїди — хімічні речовини, що трапляються в природі, і містяться у великій кількості в рослинах сімейства пасльонових. До них зокрема належать і картопля, помідори та баклажани.

Учені з'ясували, що у правильних дозах ці хімічні речовини цілком могли б стати "потужними клінічними інструментами". Крім того, вчені з'ясували, що глікоалкалоїди, що містяться в перці, чорниці та ягодах годжі, наприклад, мають протиракові властивості.

У своєму дослідженні польські вчені зосередилися на вивченні 5 алкалоїдів:

соланін;

чаконін;

соласонін;

соламаргін;

томатин.

На думку Вінкель, всі ці хімічні речовини в майбутньому можуть бути використані для створення ліків.

Соланін. Дослідження показали, що він здатний зупиняти канцерогенні хімічні речовини, які викликають рак. Крім того, вчені з'ясували, що цей глікоалкалоїд здатний знищувати клітини одного конкретного типу лейкозу в малих дозах.

Чоканін. Цей глікоалкалоїд має протизапальні властивості і здатний лікувати сепсис.

Соламаргін. Здатний зупиняти розмноження ракових клітин у печінці. У перспективі може стати важливим додатковим лікуванням, оскільки він націлюється на стовбурові ракові клітини, які відіграють важливу роль у стійкості раку до ліків.

Соласонін. Діє за таким же принципом, як і соламаргін.

Томатин. Здатний підтримувати регуляції клітинних циклів організму та допомагає йому знищувати ракові клітини.

За словами Вінкель, десятиліттями вчені намагаються знайти ліки, які були б смертельними для раку, але залишалися безпечними і ці глікоалкалоїди, схоже, цілком можуть претендувати на це місце. Зазначимо, що поки що вчені не почали випробування глікоалкалоїдів у ракових клітинах людини, проте результати дослідження дуже перспективні.

Раніше Фокус писав про жінку, яка хворіла на рак 12 разів на 36 років — у її генах вчені виявили те, чого раніше не бачили.