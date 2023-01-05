Універсальний солдат. Учені розробили вакцину, яка може запобігти та вбити рак мозку

Дослідники запевняють, що нові ліки здатні не лише боротися з раковими пухлинами, а й тренувати імунну систему.

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Щороку вчені працюють над створенням ліків, які могли б запобігати розвитку раку або боротися з раковими пухлинами. Однак у новому дослідженні вони, схоже, зосередилися на створенні "універсального солдата", який зможе вбивати ракові пухлини і запобігати подальшим рецидивам, пише Medical Daily.

Робота над новою протираковою вакциною проводилася в лабораторії Халіда Шаха в Brigham and Women's Hospital, яка є другою за величиною навчальною лікарнею Гарвардської медичної школи. За словами провідного автора дослідження, вони з колегами прагнули створити вакцину, яка б змогла не просто здолати ракову пухлину, а й забезпечити пацієнтові довгостроковий імунітет проти цього захворювання.

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Унаслідок дослідження учені використовували живі терапевтичні ракові клітини, а не інактивовані. Це важливо тому, що останні мають обмежену здатність вбивати пухлинні клітини до того, як викличуть імунну відповідь. Проте живі, навпаки, здатні відстежувати пухлини і націлюватися саме них.

Учені перевірили ефективність своїх терапевтичних ракових клітин видалення гліобластоми у мишей. Зазначимо, що це один із типів ракових пухлин, який найшвидше росте у центральній нервовій системі, котрий формується з підтримувальної тканини спинного та головного мозку.

Дослідники з'ясували, що створені ними пухлинні клітини не тільки знищують ракові, а й призводять до покращення виживання, а також тренують довгостроковий імунітет. Команда назвала вакцину, яку вони розробили, "перспективною клітинною імунотерапією солідних пухлин".

За словами Шаха, основним завданням дослідників по суті було взяти ракові клітини і перетворити їх самих на вбивцю раку та вакцину. Схоже, їм це вдалося. Учені зазначають, що використовували генну інженерію для того, щоб перепрофілювати ракові клітини.

Потрібна ще низка досліджень і тестів, щоб зрозуміти, як вакцина працює на людях. Проте вже зараз можна сказати, що початок перспективний.

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