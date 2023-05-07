Легендарные сокровища Лос-Анджелеса. Исследователи раскрыли тайны сундуков с золотом

Легенда о золоте, спрятанном в Элизианском парке (Elysian Park), существует уже более века, несмотря на отсутствие конкретных фактов. Но охотники за сокровищами не теряют надежды и продолжают поиски.

Лос-Анджелес — не тот город, который обычно приходит в голову, когда кто-то думает о спрятанных сокровищах. С его раскидистым городским ландшафтом и населением почти 4 миллиона людей трудно представить, что что-то ценное может быть спрятано в самом сердце. Однако, если вы поговорите с местными жителями, вы можете услышать о легенде, циркулирующей в течение десятилетий — легенде о зарытом золоте под холмами и травой Элизанского парка, пишет Grunge.

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История гласит, что в 1846 году, в начале Американо-мексиканской войны, богатые жители узнали о приближении американских войск к этому району. В результате некоторые жители этого района приняли различные стратегии, чтобы спастись от американского натиска.

Некоторые якобы рыли туннели для побега, а другие закапывали семейные богатства, которые были слишком тяжелы для переноски. И да, речь идет о сундуках с золотыми слитками, драгоценностями и другими ценностями на миллионы долларов.

Легенда о сокровищах Элизанского парка (Elysian Park) живет уже более века, несмотря на отсутствие конкретики. Эксперт по сокровищам Рой Флеш, который помог популяризировать эту историю, предполагает, что жители зарыли свою собственность, чтобы защитить их во время войны.

"Это было лучшее, что они могли сделать для защиты своих ценностей в то время, — говорит он. — И это был обычный способ, потому что не было банков. Если вы хотели что-то защитить, закопайте это, спрячьте".

Однако история сокровищ парка не обошлась без скептиков. Некоторые сомневаются в том, что в парке действительно могло быть зарыто такое огромное количество богатств, другие предполагают, что легенда могла быть создана для того, чтобы подогреть интерес к этому району.

Несмотря на сомнения, нашлись те, кто попытался найти сокровища. Роберт Флеш принес в Элизанский парк металлоискатель, чтобы немного поискать вокруг. Он обнаружил несколько необычных углублений, которые могли быть свидетельством зарытых сокровищ, но никто так и не смог подтвердить, действительно ли клад находится там.

Конечно, даже если клад действительно существует, в Калифорнии запрещено копать в парковой зоне любым инструментом. Тем не менее кладоискателям разрешается просеивать несколько дюймов песка или еловой коры в игровых зонах при условии, что они не используют никаких инструментов и не причиняют неудобств пользователям игровых площадок.

Несмотря на все риски, история о сокровищах Елисейского парка продолжает волновать воображение как местных жителей, так и посетителей. Это напоминание о том времени, когда Лос-Анджелес был не более чем пыльной пустошью, и о непреходящем стремлении человека найти спрятанные сокровища.

Независимо от того, существуют ли сокровища на самом деле, легенда о зарытом в парке золоте является свидетельством силы рассказа и притягательности приключений.

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