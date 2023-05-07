Революция ИИ в искусстве: что это значит для авторского права и как не проколоться в правовом поле

По мере того, как технологии искусственного интеллекта становятся все более распространенными в искусстве, возникают вопросы о роли человеческого творчества в авторском праве.

Искусственный интеллект (ИИ) становится все более популярным в искусстве, поднимая важные вопросы о роли человека и авторском праве. Ведомство по авторским правам сначала скептически относилось к регистрации произведений, созданных природой, животными или растениями, а также машинами без участия человека. Однако развитие искусства с помощью искусственного интеллекта побудило Бюро авторского права США выпустить новые инструкции, разъясняющие его позицию по этому вопросу, пишет The Art Newspaper.

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Одним из недавних примеров является комикс "Заря рассвета", автором которого является Крис Каштанова, с изображениями, созданными с помощью платформы искусственного интеллекта Midjourney. Хотя ведомство признало авторское право на книгу в целом, оно не признало авторское право на отдельные изображения в книге.

Ведомство заявило, что они не были в достаточной степени созданы художником. Это решение подчеркнуло необходимость разработки новых руководящих принципов для рассмотрения растущего числа произведений, созданных с помощью искусственного интеллекта и искусственного интеллекта.

В марте Бюро авторского права предложило дополнительное разъяснение своего "требования авторства человека", признав, что некоторые сгенерированные ИИ материалы могут содержать "достаточное авторство человека" для обоснования претензий по авторскому праву.

Например, если человек отбирает или компонует сгенерированный ИИ материал достаточно творческим образом, то полученная работа может представлять собой оригинальное авторское произведение. Ведомство уподобило некоторые виды использования ИИ более традиционным механическим инструментам, таким как использование фотошопа художником.

Однако Бюро авторского права также утверждает, что авторское право требует человеческого авторства. Поэтому в заявках на регистрацию авторских прав должны быть указаны только авторы-люди или художники, а любые технологии ИИ должны быть отмечены в общем заявлении. Ведомство будет рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке.

Эти новые рекомендации дают некоторую свободу действий для искусства, созданного с помощью ИИ и искусственного интеллекта, но они также поднимают новые вопросы об определении авторства человека и о том, в какой степени человек может контролировать конечный продукт.

Юристы по интеллектуальной собственности отмечают, что человек может выбрать или расположить материал, созданный ИИ, достаточно творчески, чтобы соответствовать стандарту защиты авторских прав, или он может изменить материал, изначально созданный технологией ИИ, до такой степени, что он будет представлять собой оригинальное авторское произведение.

Для решения этих сложных вопросов авторского права Бюро по авторскому праву планирует провести "публичные слушания" в течение 2023 года, чтобы получить больше информации о технологиях и их влиянии.

Тем временем, художникам и авторам, работающим с ИИ, необходимо будет осторожно ориентироваться на новой местности, принимая во внимание руководящие принципы Бюро по авторскому праву и развивающийся правовой ландшафт вокруг ИИ и авторства.

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