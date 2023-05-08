Первая женщина, чье имя появилось на монете Каролингов: жизнь и наследие королевы Фастрады

Это историческая находка, поскольку это первый случай, когда имя королевы и вообще любой женщины, кроме Девы Марии, появляется на монете времен Каролингов.

Центр Карла Великого в Аахене, Германия, приобрел отличную монету с именем королевы Фастрады. Датировка монеты точная, поскольку ее ввели в обращение в 793 году, а Фастрада умерла в августе 794 года, пишет Arkeonews.

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Датировка монет периода Каролингов часто является вопросом догадок, но точная датировка этой монеты возможна благодаря тому, что этот тип монет был введен в 793 году. Это свидетельство любви Карла Великого к Фастраде и власти, которую он был готов ей делегировать.

Фастрада была третьей женой великого короля Каролингов, которая родилась около 765 года как дочь восточнофранкского графа Рудольфа. В 783 году Карл Великий женился на ней всего через пять месяцев после смерти своей второй жены Гимильтриды.

Этот брак был стратегическим шагом для создания союза с Рудольфом в войне против саксов. За 11 лет брака у них родилось две дочери до смерти Фастрады в 794 году.

Историки имеют ограниченную информацию о королевах Каролингов из-за того, что они нечасто упоминаются в исторических трудах Фото: Wandalgarius codex, St Gallen Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 731, p. 111

Монета была отчеканена между 793 и 794 годами, вероятнее всего, в Аахене, и имеет надпись +CARoLVSREXFR на аверсе, что означает "Карл, король франков", и +FASTRADA REGIN[a] на реверсе, что означает "королева Фастрада". На ней также изображена монограмма Карла Великого — KAROLVS. Монета является серебряным денарием.

Историки имеют ограниченную информацию о королевах Каролингов из-за того, что они нечасто упоминаются в исторических трудах. Однако Фастрада является исключением, с "уникально хорошо задокументированной королевской карьерой", по словам историка Джанет Нельсон. Карл Великий имел настоящую привязанность к Фастраде, о чем свидетельствуют современные источники и эта монета.

Не исключено, что Карл Великий был вдохновлен королем Мерсии Оффой, который в 792 году отчеканил монету с именем своей жены, королевы Синетрифы. Оффа и Карл Великий имели тесные торговые отношения и даже планировали брак между сыном Карла и дочерью Оффы. Серебряный динарий Фастрады использует тот же синтаксис, что и монета Синефриты, с латинским названием "REGIN(a)" для Фастрады.

Несмотря на сходство между этими мерсийскими и каролингскими монетами, между ними есть три существенных различия. Во-первых, чеканка монет Синефриты насчитывает более пятидесяти зафиксированных примеров из разных штампов, тогда как это единственная известная монета Фастрады.

Во-вторых, это дизайн: у Синефриты был преимущественно портретный тип, у Фастрады — обычная монограмма. В-третьих, время их появления: чеканка монет Кинетрит прекратилась почти в то же время, что и началась чеканка монет Фастрады.

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