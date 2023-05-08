Не любите форму своего носа? Вините в этом неандертальцев: что выяснили ученые

Новое исследование показывает, что форму носа современных людей определяет ДНК наших древних родственников.

Некоторым людям не нравится форма их носа, особенно если он очень высокий. Ученые из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, обнаружили особый ген, который влияет на форму носа. И этот ген эволюционировал, чтобы помочь древним людям адаптироваться к холоду, пишет Daily Mail.

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По словам авторов исследования, долгое время считалось, что форма носа современных людей эволюционировала благодаря естественному отбору. Дело в том, что нос помогает человеку регулировать температуру и влажность воздуха. Носы разной формы могут лучше подходить для различных климатических условий, в которых жили наши предки.

В ходе нового исследования ученые обнаружили ген, который приводит к появлению более высокого носа у людей, и он скорее всего был унаследован от неандертальцев. Таким образом древние предки современного человека могли лучше адаптироваться к более холодному климату, после того, как они покинули Африку.

Авторы исследования указывают на то, что за последние годы изучения ДНК неандертальцев стало известно, что предки человека скрещивались с неандертальцами, поэтому их фрагменты ДНК присутствуют и у нас. Результаты новой научной работы показывают, что эти части ДНК неандертальцев влияют на форму наших лиц, и в частности форму нашего носа. Ученые сравнили генетическую информацию тысяч современных людей и сравнили ее с формами их лиц. Согласно исследованию, ученые идентифицировали 33 области генома, связанные с формой лица.

Новое исследование показывает, что форму носа современных людей определяет ДНК наших древних родственников - неандертальцев Фото: Dailymail.co.uk

В частности, в одной области генома, которая называется ATF3, ученые обнаружили, что многие люди в их исследовании имели генетический материал в этом гене, который был унаследован от неандертальцев. Таким образом эти гены способствовали увеличению высоты носа.

Ученые считают, что владельцы таких носов имеют определенные преимущества при адаптации к тем или иных условиям окружающей среды.

Ранее Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, каким бы был современный мир, если бы вымерли не неандертальцы, а Homo Sapiens. Мамонты бы выжили, мегаполисы никогда бы не построили, а животных и вовсе не приручили.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось воскресить древнюю бактерию, которую нашли в зубном налете неандертальцев. Исследователи изучили бактериальные геномы среднего и верхнего палеолита, получив беспрецедентный доступ к древнему микробиому человеческого рта.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что неандертальцы и современные люди сотни лет воровали друг у друга идеи. Исследователи предполагают, что эти два вида существовали бок о бок более 100 лет и копировали орудия и украшения друг друга.