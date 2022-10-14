Жизнь взаймы. Неандертальцы и современные люди сотни лет воровали друг у друга идеи

Исследователи предполагают, что эти два вида существовали бок о бок более 100 лет и копировали орудия и украшения друг друга.

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Ранние исследования показывают, что люди и их древние родственники, неандертальцы, существовали на европейском континенте бок о бок более 6 тысяч лет и скрещивались. Однако до недавнего времени степень их взаимодействия все еще оставалась загадкой для ученых. Новое исследование пролило свет на некоторые подробности сосуществования современных людей и неандертальцев, пишет The Guardian.

Группа ученых из Лейденского университета изучила наборы артефактов обоих видов, чтобы узнать больше о сосуществовании этих видов. В ходе исследования Игорь Джакович с коллегами изучили по 28 образцов артефактов неандертальцев и современных людей, найденных в 17 археологических памятниках во Франции и Испании. Все исследуемые образцы были датированы радиоуглеродом.

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Ученые предполагают, что в этом районе Homo sapiens сосуществовали с неандертальцами в течение 1,4 — 2,9 тысяч лет, до того, как последние полностью исчезли с лица Земли. По словам Джанковича, об этом свидетельствуют поведение обоих видов и материальные находки в их поселениях.

Ученые провели хронологический анализ образцов из поселений обоих видов и пришли к выводу, что часть артефактов появилась у Homo sapiens и неандертальцев почти одновременно. Об этом свидетельствует появление перфорированных зубов, которые, по видимому, являлись украшениями, а также орудий труда, более стандартизированных, похожих на лезвия.

По словам Джанковича, такое совпадение может свидетельствовать о том, что оба вида обменивались идеями или копировали украшения и орудия труда друг у друга.

В ходе исследования ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы высчитать диапазон дат, когда оба вида могли присутствовать на одних и тех же участках. Так, образцы неандертальцев впервые появились между 5 343 и 44 248 годами назад, а исчезли в период между 39 894 и 39 798 лет назад. Современные люди впервые появились в период между 42 653 и 42 269 лет назад и никогда не исчезали. Что дает исследователям предполагаемый диапазон между 1400 и 2900 годами, когда оба вида, по видимому, сосуществовали.

По словам Джанковича, их исследование не проливает свет, на то, какую роль Homo sapiens сыграли в гибели неандертальцев, однако оно позволяет предположить, что оба вида сотни лет черпали идеи друг у друга.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось воссоздать реальное лицо неандертальца с опухолью в голове.