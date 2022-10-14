Життя в позику. Неандертальці та сучасні люди сотні років крали одні в одних ідеї

Дослідники припускають, що ці два види існували пліч-о-пліч більше 100 років і копіювали знаряддя та прикраси одні одних.

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Ранні дослідження показують, що люди та їхні стародавні родичі, неандертальці, існували на європейському континенті пліч-о-пліч понад 6 тисяч років і схрещувалися. Проте донедавна ступінь їхньої взаємодії все ще залишався загадкою для вчених. Нове дослідження пролило світло на деякі подробиці співіснування сучасних людей і неандертальців, пише The Guardian.

Група вчених із Лейденського університету вивчила набори артефактів обох видів, щоб дізнатися більше про співіснування цих видів. У ході дослідження Ігор Джакович із колегами вивчили 28 зразків артефактів неандертальців і сучасних людей, знайдених у 17 археологічних пам'ятках у Франції та Іспанії. Усі досліджувані зразки були датовані радіовуглецем.

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Учені припускають, що в цьому районі Homo sapiens співіснували з неандертальцями протягом 1,4 — 2,9 тисячі років, до того, як останні повністю зникли з Землі. За словами Джанковича, про це свідчать поведінка обох видів і матеріальні знахідки в їхніх поселеннях.

Учені провели хронологічний аналіз зразків із поселень обох видів і дійшли висновку, що частина артефактів з'явилася в Homo sapiens і неандертальців майже одночасно. Про це свідчить поява перфорованих зубів, які, мабуть, були прикрасами, а також стандартизованіших знарядь праці, схожих на леза.

За словами Джанковича, такий збіг може свідчити про те, що обидва види обмінювалися ідеями або копіювали прикраси та знаряддя праці одні в одних.

У ході дослідження вчені використовували комп'ютерне моделювання, щоб вирахувати діапазон дат, коли обидва види могли бути присутніми на тих самих ділянках. Так, зразки неандертальців вперше з'явилися між 45 343 і 44 248 роками тому, а зникли в період між 39 894 і 39 798 років тому. Сучасні люди вперше з'явилися в період між 42 653 і 42 269 років тому й ніколи не зникали. Це дає дослідникам передбачуваний діапазон між 1400 і 2900 роками, коли обидва види, мабуть, співіснували.

За словами Джанковича, їхнє дослідження не проливає світло, на те, яку роль Homo sapiens відіграли в загибелі неандертальців, проте воно дозволяє припустити, що обоє сотні років черпали ідеї одні в одних.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося відтворити реальне обличчя неандертальця з пухлиною в голові.