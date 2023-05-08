Предотвратить Апокалипсис: достигнуть "нулевого вымирания" помогут "семена надежды"

В новом исследовании ученые сосредоточились на разработке стратегии, которая позволит предотвратить исчезновение наземных растений в будущем.

Последние десятилетия исследователи сосредоточились на том, чтобы предотвратить климатический Апокалипсис, который неумолимо надвигается на планету. Ученые предупреждают, что уже к концу столетия, а возможно и его середине, мы можем столкнуться с массовым вымиранием, которое коснется всего живого, в том числе животных и растений, пишет SciTechDaily.

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Подобно животным, растения также пытаются приспособиться к планете, где доминируют люди. Однако в попытке спасти планету и ее обитателей от климатических изменений часто выпускают из виду растения, хотя это намного дешевле и их легче защитить, чем животных. Более того, растения играют важную роль в поддержании ряда наших систем, в том числе:

пищевых;

топливных;

медицинских.

В новом исследовании эколог растений Ричард Т. Корлетт предложил стратегию, которая поможет предотвратить исчезновение наземных растений в будущем. Эта стратегия предполагает работу сразу в трех направлениях:

обучение большого числа экспертов;

создание онлайн "метагербария";

создание микрозаповедников.

По мнению Корлетт, ключевыми проблемами в усилиях по сохранению растений является доступ к информации и нехватка квалифицированных специалистов. Исследователь отмечает, что сегодня не существует никаких технических причин, по которым какие-либо виды растений должны были бы исчезнуть с лица Земли. Более того, если "нулевое вымирание растений" возможно, то будет непростительно ставить перед собой менее амбициозную цель.

Предварительные оценки исследователей свидетельствуют о том, что от 21% до 48% видов сосудистых растений, в том числе цветковые растения и деревья, могут исчезнуть в результате изменений в землепользовании и неустойчивых методов сбора урожая. В то же время ученые считают, что сохранение всех 382 000 известных сегодня видов растений вполне возможно, однако ни одно решение не подойдет для спасения всех видов вместе.

По словам Корлетта, сохранение самоподдерживающихся диких популяций на охраняемых территориях является "идеалом". Ученый полагает, что это позволило бы продолжить эволюцию даже в условиях продолжающихся изменений окружающей среды. Исследователь считает, что человечество в действительности может решить проблему массовой гибели видов растений, если сосредоточится на комплексном решении сразу трех задач.

Во-первых, необходимо обучить специалистов, так как сейчас эта отрасль испытывает нехватку кадров.

Во-вторых, потребуется создать специальный онлайн метагербарий, который содержал бы в себе оцифрованные данные, фото, оценки состояния, планы восстановления и ссылки на другие ресурсы касательно тех или иных видов.

В-третьих, потребуется создать отдельные микрозаповедники, в которых те или иные виды чувствовали бы себя комфортно. Более того, подобные заповедники также могут включать в себя банки семян, для дальнейшего восстановления того или иного вида.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ спасти планету от климатического апокалипсиса: поможет нечто темное в сердце Амазонки.