Блуждают по самому дну. В океане нашли гигантские 500-метровые волны, которые влияют на климат

Исследователи полагают, что современные климатические модели не совсем верны, так как не могут отразить значение этих подводных явлений.

Большая часть тепла и углерода, выделяемых в результате деятельности человека, поглощается океаном. Однако то, какое именно количество он способен поглотить, зависит от турбулентности внутри океана, поскольку тепло и углерод, выталкиваются вглубь океана, либо к его поверхности, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании международная группа ученых во главе с Кембриджским, Оксфордским и Калифорнийским университетами провела количественную оценку воздействия подводных волн и других форм турбулентности в Атлантическом океане.

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Исследователи обнаружили, что подводные волны, некоторые из которых достигают рекордных 500 метров в высоту, расположенные глубоко под поверхностью океана, играют решающую роль в хранении тепла и углерода в океане. Более того, исследователи полагают, что современные климатические модели, помогающие правительствам по всему миру выстроить свою политику в отношении климатических вопросов, попросту неспособны точно отразить значение этих подводных явлений.

Результаты исследователей свидетельствуют о том, что турбулентность в недрах океана играет более важную роль в переносе углерода и тепла в глобальном масштабе, чем мы предполагали ранее.

Известно, что именно циркуляция океана переносит теплые воды из тропиков в Северную Атлантику, где они охлаждаются, опускаются на дно и возвращаются на юг в глубины океана. Это похоже на гигантскую конвейерную ленту, которая доставляет воду из одного места океана в другое. Атлантическая ветвь этой циркуляции также называется атлантической меридиональной перевернутой циркуляцией (AMOC) и она, как считают ученые, играет важнейшую роль в регулировании баланса тепла и углерода. Простыми словами, именно благодаря циркуляции тепло перераспределяется в полярные районы, где тает лед, а углерод перемещается в глубины океаны, где хранится следующие тысячи лет.

500-метровые волны играют важную роль в том, как океан накапливает тепло и углерод Фото: Laura Cimoli/GLODAP

По словам первого автора исследования, доктора Лауры Чимоли из Кембриджского факультета прикладной математики и теоретической физики, если бы нам когда-то удалось сфотографировать внутреннюю часть океана, мы, вероятно, смогли бы увидеть много сложной динамики в действии. По сути, океан хранит в себе множество струй, течений и волн, высота который в самых глубоких местах достигает порядка 500 метров, однако они разбиваются так же, как и волны на пляже.

По словам соавтора исследования, доктора Али Машайека из Кембриджского отделения наук о Земле, Атлантический океан уникален тем, как именно он влияет на глобальный климат Земли. Исследователи отмечают, что у него чрезвычайно сильная циркуляция во всех направлениях: от полюса к полюсу, и от поверхности к глубинам.

Последние несколько десятилетий ученые сосредоточились на изучении АМОС и том, может ли она быть причиной того, почему Арктика утратила много ледяного покрова, в то время как некоторые антарктические щиты, напротив — растут. Исследователи полагают, что одним из объяснений может стать тот факт, что теплу, поглощенному океаном в Северной Атлантике потребуется несколько сотен лет, чтобы добраться до Антарктики.

В ходе исследования ученые использовали комбинацию методов, в том числе:

дистанционное зондирование;

судовые измерения;

данные с автономных поплавков.

Проанализировав собранные данные, исследователи обнаружили, что тепло из Северной Атлантики на самом деле может достигать Антарктики намного быстрее, чем мы предполагали ранее. Кроме того, важную роль в климатической модели также играет турбулентность в океане, в особенности гигантские волны.

Известно, что океан состоит из различных слоев: более холодный и плотный — внизу, более теплый и легкий — вверху. Большая часть движения тепла и углерода происходит внутри определенного слоя, однако тепло и углерод также могут перемещаться и между слоями. Теперь исследователи предполагают, что этому перемещению между слоями способствует мелкая турбулентность, которая не полностью учитывается в современных климатических моделях.

По словам Чимоли, современные модели учитывают турбулентность, но в основном то, как она влияет на циркуляцию. Теперь же исследователи полагают, что турбулентность важна сама по себе и даже более — она играет ключевую роль в том, сколько тепла и углерода поглощается океаном, а также где они в итоге хранятся. Исследователи настаивают, на необходимости установки датчиков турбулентности в климатических моделях, чтобы сделать прогнозы более точными.

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