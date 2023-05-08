Подвела биология. Ученые рассказали, почему инсульт опаснее для женщин, чем для мужчин

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что женщины имеют более серьезные симптомы и худший прогноз.

Инсульты являются одной из наиболее распространенных причин госпитализации во всем мире. Более ранние исследования уже показали, о том, что шансы выжить во время инсульта и получить меньшие повреждения намного выше у мужчин, чем у женщин. В новом исследовании корейская исследовательская группа сосредоточилась на том, чтобы понять с чем это связано, пишет Korea Biomedical Review.

Новое исследование было проведено под руководством профессора Ким Донг-эог, доктора Чунг Джин-ен из отделения неврологии больницы Ильсан Университета Донгук и главного врача Рю Ви-Суна. В ходе исследования ученые изучили данные почти 6 500 пациентов, которые были госпитализированы с острой ишемической болезнью в период с мая 2011 по январь 2013 года. Отметим, что данные включали в себя изображения МРТ, а также врачебные записи, и были собраны в 11 университетских больницах.

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Ученые изучили записи и врачебные выводы и пришли к выводу, что прогноз инсульта у женщин был хуже, чем у мужчин. Результаты свидетельствовали о том, что у пациенток женского пола тяжесть инсульта была выше, вероятность ухудшения состояние в течение последующих трех недель была выше на 3,5%, а риск неблагополучного функционального исхода в течение последующих трех месяцев был выше на 4,5%

Исследователи полагают, что это связано с биологическими различиями в области цереброваскулярного стеноза и локализации инсульта. Более того, исследователи обнаружили, что у людей в возрасте 50 лет и старше эти биологические различия были более выраженными. Результаты исследования указывают на то, что у женщин на 5% выше частота стеноза мозговой артерии и инфаркта мозга, повреждающего двигательные нервы.

По словам профессора Ким, их с коллегами исследование не только указывает, на то, что у женщин с инсультом "более тяжелые симптомы и худший прогноз", оно также свидетельствует о том, что тому есть биологические причины.

Теперь исследователи считают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы рассмотреть другие биологические механизмы и возможность того, что помощь при инсульте у женщин менее эффективна.

Ранее Фокус писал о том, что у людей с определенной группой крови риск раннего инсульта выше: что нужно знать.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.