Ужас со дна океана. Ученые воскресили облик древнего монстра, жившего на Земле 300 млн лет назад

Массивное, яростное существо бродило древними шотландскими болотами более 300 миллионов лет назад, с телом длиной в три метра, массивными зубами и большими глазами. Это существо — Crassigyrinus scoticus, крокодилообразный хищник, охотившийся на свою добычу с безжалостной эффективностью.

Достижения в области компьютерной томографии и 3D-визуализации позволили исследователям впервые реконструировать череп Crassigyrinus Scoticus, пролив новый свет на внешний вид и поведение древнего хищника. Будучи ранним тетраподом, Crassigyrinus был огромным водным хищником, обитавшим в каменноугольных болотах Шотландии и некоторых частей Северной Америки в течение нижнего и среднего каменноугольного периода, пишет IFLScience.

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Хотя он тесно связан с одними из первых видов, совершивших переход с воды на сушу, сам Crassigyrinus никогда не выходил на нее.

Уже почти столетие ученые изучают останки этого водного животного. Однако их прогрессу препятствовал тот факт, что все известные окаменелости были сильно измельчены из-за того, что сохранились в мелкозернистой породе. Это привело к тому, что многие сломанные и деформированные кости, с неупорядоченно лежавшими друг на друге фрагментами, очень осложняли для исследователей восстановление внешнего вида.

Но теперь благодаря достижениям компьютерной томографии (КТ) и 3D-визуализации команде удалось впервые реконструировать череп Crassigyrinus в цифровом формате. Используя кусочки из четырех образцов всех костей черепа, они смогли собрать фрагменты как 3D-пазл.

Благодаря достижениям компьютерной томографии (КТ) и 3D-визуализации команде удалось впервые реконструировать череп Crassigyrinus в цифровом формате Фото: Porro et al., Journal of Vertebrate Paleontology, 2023 (CC BY 4.0)

Доктор Лаура Порро из Университетского колледжа Лондона, ведущий автор исследования, обнаружила, что животное имело череп, похожий на череп современных крокодилов, с большими зубами и мощными челюстями.

Благодаря им они могли пожирать все, что случалось на пути. В сочетании с недавними исследованиями тела это свидетельствует о том, что животное было довольно плескалось с короткими конечностями, что позволяло ему прятаться под поверхностью воды и хватать добычу мощным укусом, подобно современным крокодилам.

Реконструированный череп также показал, что Crassigyrinus обладал специализированными органами чувств, которые помогали ему выслеживать добычу, включая большие глаза. Благодаря им он мог видеть во тьме угольных болот, а также боковые линии, обнаруживавшие вибрации в воде.

В передней части черепа также есть удивительная щель, которая, возможно, давала ему и другие органы чувств. Одна из версий состоит в том, что в этой щели мог находиться ростральный орган, позволявший крассигиринусу обнаруживать электрические поля, или ранний пример органа Якобсона, позволявшего ему различать различные химические вещества. Однако что бы ни было в этой щели, оно не сохранилось и остается загадкой.

Исследование посвящено соавтору, профессору Дженни Клак, палеонтологу-первопроходчице, которая произвела революцию в нашем понимании эволюции ранних тетраподов и умерла в 2020 году. Новые реконструкции сейчас используют для экспериментов с серией биомеханических симуляций, чтобы увидеть, на что на самом деле был способен этот ужасающий хищник.

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