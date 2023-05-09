Возвращаемся к папиросам. Ученые предлагают запретить сигаретные фильтры, и на то есть веская причина

Исследование показывает, что сигаретные фильтры необходимо "полностью убрать с рынка".

Не секрет, что само по себе курение является вредной привычкой, однако теперь исследователи полагают, что сигаретные фильтры, вместо того, чтобы сделать курение более безопасным, действую совсем наоборот, пишет Express.

Исследователи пришли к выводу, что сигаретные фильтры стоит "полностью убрать с рынка", так как на самом деле они увеличивают опасность для здоровья и наносят колоссальный вред окружающей среде. Во-первых, сигаретные фильтры являются одним из самых распространенных видов мусора, во-вторых, они выщелачивают различные токсичные химические вещества и микропластик в окружающую среду. Именно к такому выводу в своем новом исследовании пришли ученые-экологи из Швеции.

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Отметим, что сигаретные фильтры были изобретены в 1950-х годах для того, чтобы сделать сигареты "более безопасными". Сегодня же они используются в 90% продаваемых сигарет. Статистика свидетельствует о том, что ежегодно человечество выкуривает около 4,5 триллиона сигарет с фильтром, при этом 65% из них не выбрасываются в мусорное ведро или в пепельницу.

В новом исследовании ученые из Нетеборгского университета сосредоточились на том, чтобы понять, как сигаретные фильтры влияют на здоровье человека и окружающую среду. По словам соавтора исследования, экотоксиколога профессора Бетани Карни-Алмрот, они с коллегами обнаружили, что сигаретные фильтры не просто не делают курение более безопасным, но и крайне опасны для здоровья, так как наполнены "тысячами токсичных химикатов и микропластиковых волокон".

Исследователи пришли к выводу, что ежегодно из фильтров в окружающую среду попадает порядка 0,3 миллиона тонн пластиковых волокон. Для сравнения, это приблизительно столько же, сколько выбрасывается из одежды через все бытовые стиральные машины в мире.

В ходе исследования ученые подвергли личинок водных комаров воздействию токсинов, обнаруженных после курения, а также веществ, которые находятся в фильтре с самого начала. Результаты анализа свидетельствуют о том, что токсины в сигаретных фильтрах привели к увеличению смертности молодых насекомых на 20%.

Отметим, что более ранние исследования уже показали, что токсины в фильтрах могут оказывать неблагоприятное воздействие на различные водные организмы. Другое исследование показало, что всего 2 окурка, оставленные в литре воды на 4 дня, выделяют токсины в концентрации достаточной, чтобы убить рыбу.

Профессор Карни-Алморт отмечает, что сигаретные фильтры также являются основным источником микропластика, попадающего в окружающую среду. Именно поэтому исследователи настаивают, что сигаретные фильтры стоит признать опасными для здоровья человека и окружающей среды и полностью запретить.

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