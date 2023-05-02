Курение сигарет меняет структуру костей и делает их хрупкими: почему это происходит

Ученые сравнили образцы тканей курильщиков, бывших курильщиков и тех, кто никогда не прикасался к сигаретам.

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То, что курение влияет на наше здоровье, известно уже давно, однако в новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, с какими не столь явными последствиями курения может столкнуться человек. Речь идет о структуре костной ткани, пишет News Medical.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые сравнили образцы тканей курильщиков, бывших курильщиков и тех, кто никогда не прикасался к сигаретам. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта вредная привычка вызывает нарушение гомеостаза в костях, а соединения сигаретного дыма способны вызвать хроническое воспаление дыхательных путей и последующее разрушение тканей.

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Предыдущее исследование авторов также показало, что сигаретный дым воздействует на кости таким образом, что снижает в них отложения коллагена I типа, а также усугубляет деминерализацию костей, что приводит к их чрезвычайной хрупкости. Поэтому в новом исследовании ученые решили сосредоточиться на том, как и почему происходят эти процессы.

В ходе исследования были использованы ткани головки бедренной кости от пациентов, перенесших операцию тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Кроме того, реципиентов попросили ответить на ряд вопросов, включающих такие данные как:

регулярный прием лекарств;

сопутствующие патологии;

сопутствующие заболевания;

демографическая информация;

поведение в отношении курения.

Все образцы также были разделены на три группы, в зависимости от статуса курения: курильщики, бывшие курильщики и некурящие. Далее образцы были проанализированы с использованием гистологического окрашивания, что позволило определить их трабекулярный объем. Кроме того, ученые измерили уровень коллагена типов I и V.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что трабекулярный объем костной ткани курильщиков был значительно ниже, чем у некурящих. Также исследователи обнаружили, что курильщики и бывшие курильщики испытывали недостаток коллагена типа I, в сравнении с теми, кто не прикасался к сигаретам. Напротив, процент коллагена типа V был выше в образцах тканей курильщиков, чем у некурящих, простыми словами, это значит, что независимо от того курите ли вы сейчас или давно бросили, увы, ваши кости станут более хрупкими из-за сигарет.

Кроме того, ученые обнаружили, что в образцах тканей курильщиков и бывших курильщиков повышены воспалительные цитокины IL-6, IL-1β и TNF-α, которые, как считают ученые, ответственны за структурные изменения в костной ткани. Это свидетельствует о том, что изменения костной ткани сохраняются у людей, даже если они уже отказались от вредной привычки.

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Важно! Эта публикация основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.