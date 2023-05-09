Растительный белок против животного: что лучше для наращивания мышц и общего здоровья

Растительная диета имеет многочисленные преимущества, в частности улучшает здоровье сердца, уменьшает воспаление и снижает риск хронических заболеваний.

Наращивание мышечной массы — сложная задача, требующая упорного труда, преданности делу и правильного питания. Аналогично переход на растительную диету для многих людей также может быть непростым вызовом. Однако что делать, если вы тот, кто хочет сделать и то, и другое одновременно? Идея наращивания мышц на растительной диете может показаться непосильной задачей, но это не так, пишет Healthline Media.

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Белок необходим для построения мышц, это одно из самых важных питательных веществ, которое требуется вашему организму для восстановления и роста мышечной ткани. Во время тренировок с отягощением в мышечных волокнах образуются микроскопические разрывы, которые приводят к воспалению и усиленному кровоснабжению пораженного участка. Это приводит к поступлению в область воспаления многих веществ, способствующих восстановлению и росту мышечной ткани, и белок — одно из них.

Белок состоит из небольших строительных блоков, называемых аминокислотами. Существует множество видов аминокислот, но 20 из них считаются незаменимыми для поддержания здорового функционирования организма.

Мясо животных содержит все необходимые организму незаменимые аминокислоты, но не так обстоит дело с растениями. Хотя растительные диеты часто содержат все незаменимые аминокислоты в совокупности, любой отдельный продукт растительного происхождения не содержит их. Это может означать, что нужно быть немного осторожнее при выборе состава пищи.

Однако потребление только растительного белка может быть столь эффективным, как и животного, для наращивания мышечной массы для всех, от культуристов и спортсменов до обычных людей.

По словам Меган Хилберт, MS, RDN, из Top Nutrition Coaching, исследования показали, что нет никакой разницы в результатах между теми, кто питается растительной пищей и всеядной диетой, в способности наращивать мышцы при достаточном потреблении белка.

Белки не только необходимы для построения мышц, но и играют жизненно важную роль в нашей иммунной функции, гормональном здоровье, поддержании pH и баланса жидкости. С точки зрения наращивания мышц, не только культуристы и спортсмены должны думать о белке.

С возрастом все мы начинаем терять мышечную ткань. Это может повлиять на метаболизм, потерю выносливости и равновесия. Поэтому все мы должны помнить о поддержании и даже наборе мышечной массы.

Есть и другие группы людей, у которых могут быть особые потребности в мышцах и белке. У женщин после менопаузы может наблюдаться снижение уровня эстрогена, что может способствовать потере мышечной массы, поэтому потребление эффективного источника белка является для них приоритетом.

Это также актуально для людей, которые хотят похудеть, тех, кто не переносит диету с высоким содержанием клетчатки, или для людей с пониженным аппетитом.

Если вы придерживаетесь растительной диеты, необходимо употреблять различные источники белка, чтобы обеспечить себя всеми незаменимыми аминокислотами.

Габриэль Рейес, автор, веганский шеф-повар, предлагает включать в каждый растительный прием пищи четыре категории: углеводный элемент, сытный элемент, такой как тофу, грибы, нут, чечевица или сейтан, свежий элемент, такой как листовая зелень, свежая зелень, помидоры, болгарский перец, цукини, лапша, зерна граната, и сливочный элемент, такой как сливочная заправка из кешью, соус из авокадо, сливочное ранчо из тофу.

Хотя растительная диета может потребовать немного больше планирования — по крайней мере, вначале — существует множество преимуществ, связанных с меньшим потреблением (или полным отсутствием) мяса. И, что неудивительно, в начале списка стоят преимущества для вашего здоровья.

Растительная пища благотворно влияет на здоровье сердца, поскольку в растительных продуктах мало насыщенных жиров и много ненасыщенных жиров, клетчатки и микроэлементов, которые уменьшают воспаление и помогают снизить кровяное давление и уровень холестерина. Растительная диета также связана с более низким риском развития рака, диабета второго типа и других хронических заболеваний.

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