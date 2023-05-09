24 повода быть вместе: ученые рассказали, как проверить совместимость с партнером

Новое исследование полагает, что эти факторы чрезвычайно важны для совместимости в романтических отношениях.

Большинство исследователей в области любви, как правило, сосредотачиваются на изучении желательных черт романтического или сексуального партнера, или общих желательных чертах в отношениях. Однако в новом исследовании сосредоточились на другом, пишет IFLScience.

По словам автора исследования Алессия Марчи из Падуанского университета, они с коллегами хотели лучше понять роль и определение совместимости сексуальных и романтических партнеров. В исследовании приняли участие 274 участника средний возраст которых составил 28 лет, большинство из них были гетеросексуальными, одинокими и никогда не состояли в браке.

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Авторы исследования опросила реципиентов и составили список из более 153 важных, по их мнению факторов. Далее данные сопоставили и вывели общий более короткий список факторов, которые, по мнению исследователей, являются наиболее важными в совместимости, к ним относятся:

образ жизни;

мнение;

эмоции;

происхождение;

социальность;

романтизм;

мораль;

семья;

класс;

еда;

ощущение;

религия;

соответствие;

досуг;

внешний вид;

работа;

конфликт;

эмпатия;

юмор;

резиденция;

речь;

интеллект;

энтузиазм;

активность.

В целом исследователи обнаружили, что участники исследования, скорее всего, выбирали партнера на основе исходного образа жизни, морали и мнений. А вот такие вещи, как образование, религия и интеллект, считались менее важными. По словам Марчи, они с коллегами полагают, что разделять схожие ценности и образ жизни с партнером, вероятно, более важно, чем другие факторы.

Результаты также свидетельствуют о том, что совместимость по ряду различных факторов была более важной в поиске долгосрочного партнера. Для недолгих отношений участники в основном сосредотачивались на том, чтобы сойтись на внешности и интеллекте.

Ученые также обнаружили, что существуют различия между мужчинами и женщинами. Например, мужчины в среднем больше заботились о совместимости эмоций и действий, а женщины были более разборчивы. Их особенно интересовала совместимость в образе жизни, мнениях, морали, конформизме, внешности и эмпатии.

По словам соавтора исследования Зофии Чайбок, проблема заключается лишь в том, что в исследовании приняли участие 225 женщин и всего 49 мужчин, а потому сложно уверенно сказать, что эти 24 фактора в действительности отображают взгляды мужчин.

Исследователи также включили в анализ различные стили любви. Это дало возможность увидеть, соответствуют ли предпочтения людей в отношении потенциального партнера их личным отношениям к романтике. В результате участников разделили на 5 групп в зависимости от стиля любви:

эрос — страстные и сильные эмоции, желание романтики;

людус — более игривый и непринужденный подход;

сторге — более глубокая связь, возникающая из дружбы;

мания — бурные американское горки эмоций;

агапе — бескорыстная и альтруистическая любовь.

Ученые обнаружили, что стиль любви человека определяет, какие факторы совместимости будут более важными для человека. Например, человек, набравший высокие баллы за эрос, с большей вероятностью захочет получить хорошую пару по романтизму, энтузиазму и юмору. А те, кто больше склонялся к агапе, на самом деле предпочитали партнеров, которые отличались от них по целому ряду факторов, включая мнения и социальность.

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