Обнаружен новый способ развития рассеянного склероза: открытие поможет в лечении болезней мозга

Ученые обнаружили, что взаимодействия между клетками мозга и периферическими иммунными клетками могут усиливать прогрессирование рассеянного склероза.

Ученые из США опубликовали в журнале Immunity свое новое исследование. Их результаты раскрывают ранее неизвестный способ, с помощью которого мозг и иммунная система взаимодействуют друг с другом. Ученые считают, что их открытие может помочь в лечении рассеянного склероза и других болезней головного мозга, пишет Phys.

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Рассеянный склероз является хронической болезнью мозга, от которой страдают миллионы людей во всем мире. Первые симптомы этой болезни начинают проявляться в возрасте от 20 до 40 лет. Эта болезнь прогрессирует в течение десятилетий и в конечном итоге приводит к нарушению подвижности, снижению когнитивных функций и, в конечном счете, параличу и ранней смерти. Лекарства от рассеянного склероза нет.

В новом исследовании ученые описали, как воспалительный белок интерлейкин-3 (ИЛ-3) координирует клеточные связи и стимулирует сбор иммунных клеток из крови в мозг, чем усугубляет воспаление головного мозга и ухудшает течение рассеянного склероза.

Авторы исследования пишут, что уже известно, что клетки мозга и иммунные клетки важны для рассеянного склероза, но белки, которые действуют как связующее звено между этими разрозненными клеточными популяциями, плохо изучены.

В ходе исследования ученым удалось идентифицировать ранее неизвестный биологический путь развития рассеянного склероза с участием белка ИЛ-3, который является регулятором воспаления мозга, в качестве посредника во взаимодействии между клетками мозга и иммунными клетками.

Уже давно известно, что белок ИЛ-3 связан с многими болезнями мозга, в том числе и с болезнью Альцгеймера, но его роль в мозге изучена недостаточно.

В рамках исследования ученые измерили уровни ИЛ-3 в спинномозговой жидкости людей, болеющих рассеянным склерозом и обнаружили, что они имели более высокие уровни ИЛ-3 в их спинномозговой жидкости, которая действует как клеточный и белковый прямой путь в мозг.

После этого ученые провели исследование мышей и узнали, что клетки мозга, известные как астроциты, и иммунные клетки (Т-клетки) являются основными источниками ИЛ-3 в центральной нервной системе. Более того, они обнаружили, что другие иммунные клетки, известные как микроглия и миелоидные клетки, реагируют на ИЛ-3, экспрессируя его рецептор, ИЛ3-Ra, и что удаление ИЛ-3 или ИЛ-3Ra значительно уменьшает инфильтрацию иммунных клеток и воспаление, при этом заметно улучшая клинические симптомы рассеянного склероза у мышей.

По словам ученых, они обнаружили в мозге людей с рассеянным склерозом появление миелоидных клеток, экспрессирующих IL-3Ra, и доказательства того, что эти клетки запрограммированы на воспаление мозга. Это как раз те процессы, которые усиливают рассеянный склероз.

Ученые считают, что их открытие поможет в создании лекарств против рассеянного склероза, а также для борьбы с другими болезнями мозга.

Как уже писал Фокус, исследователи обнаружили новые факторы риска, способствующие появлению деменции. Они определили новые генетические факторы риска для двух типов этой болезни мозга.

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