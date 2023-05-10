На миллионы лет раньше. Ученые обнаружили следы первого массового вымирания, о котором не знали

Новое исследование перевернуло понимание исследователей о древней истории нашей планеты — первое массовое вымирание произошло раньше, чем предполагали ученые.

Известно, что с момента кембрийского взрыва 538,8 миллиона лет назад, когда были созданы многие известные сегодня типы животных, произошло 5 крупных массовых вымираний, которые существенно сократили биоразнообразие и малых и больших существ на Земле, пишет Science Alert.

Однако теперь исследователи полагают, что нашли следы первого массового вымирания на Земле, и оно произошло раньше, чем предполагали ученые — около 550 миллионов лет назад, в эдиакарский период.

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Несмотря на то, что в тот период океаны кишели несколькими знакомыми нам видами организмов, например, губками и медузами, большая часть жизни под водой все же показалась бы нам чуждой сегодня. По сути, большинство составляли мягкотелые животные, большинство из которых походили на застрявшие листья растений. Однако у некоторых все же была оболочка.

В новом исследовании палеобиолог Технологического института Вирджинии Скотта Эванса они с коллегами собрали и изучили данные о редких окаменелостях более мягких животных со всего мира, датируемых эдиакарским периодом. Результаты исследования свидетельствуют о том, что внезапные сдвиги биоразнообразия, обнаруженные ранее, были вовсе не ошибками выборки.

Основная проблема заключается в том, что мягкие части тела окаменевают не так легко, как более твердые и минерализованные. Ранее исследователи полагали, что относительное отсутствие мягкотелых животных на более поздних стадиях эдиакарского периода является просто результатом неудачи в сохранении. Теперь же исследователи обнаружили, что это мнение ошибочно, и тому есть подтверждение.

Результаты исследования свидетельствуют об общем увеличении биоразнообразия между ранней и средней стадиями эдиакарского периода: Авалоном (575-560 млн лет назад) и стадией Белого моря (560–550 млн лет назад). Ученые полагают, что между этими двумя стадиями эдиакарского периода, казалось, исчезло ошеломляющее количество видов — 80 %.

Диорама Смитсоновского института морской жизни Эдиакарии Фото: Ryan Somma/Wikipedia

Ранее исследователи полагали, что это могло быть связано с подвижными животными, которые рыли норы и оставляли следы окаменелостей, глубоко изменившие окружающую среды и постепенно сменили сидячих фильтраторов. Но новые данные свидетельствуют, что события развивались иным способом.

Все типы способов питания и образа жизни претерпели аналогичные потери, и только 14 родов все еще встречаются в нама из 70 известных групп с более ранней стадии Белого моря. Исследователи полагают, что такое снижение разнообразия между этими двумя сообществами является доказательством того, что жизнь в океане пережила массовое вымирание, которые сравнимы с массовыми вымираниями "Большой пятерки".

Большинство организмов, переживших это первое вымирание, представляли собой крупные, похожие на ветви, организмы с высоким отношением площади поверхности к объему. Ученые полагают, что это является признаком того, что им удалось приспособиться к новым реалиям, а именно — уменьшению количества кислорода в океане.

Ранее Фокус писал о том, что новое массовое вымирание уже запущено, и ученые считают, что нам его не остановить.