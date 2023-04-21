Эффект бабочки. Новое массовое вымирание уже запущено, и ученые считают, что нам его не остановить

Новое исследование полагает, что план по спасению планеты от массового вымирания, принятый лишь в прошлом году, уже беспросветно устарел.

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В декабре прошлого года на Конференции Организации Объединенных Наций по биоразнообразию был заключен исторический "пакт о мире с природой". В нем описывались амбициозные шаги, которые человечество планирует предпринять, чтобы остановить уже начавшееся массовое вымирание, пишет Science Alert.

Новое исследование предполагает, что амбициозный план человечества по сохранению видов, которые мы можем потерять к середине столетия, уже буквально провален, даже не вступив в действие.

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Данные о птицах и млекопитающих показывают, что между изменениями окружающей среды и его взаимодействием на популяции животных существует огромная временная задержка, которая составляет до 45 лет в зависимости от вида и движущей силы изменений. Эта задержка не была учтена во время прогнозирования потерь массового вымирания к 2050 году и составлении плана по борьбе с ним. Поэтому исследователи считают, что шаги, прописанные в "пакте о мире с природой" попросту уже устарели и не возымеют должного эффекта.

По словам зоолога Музея естественной истории Ричара Корнфорда и его коллег, они обнаружили, что нынешние тенденции в размерах популяций птиц и млекопитающих соответствуют более ранним утратам мест обитания и изменения климата, чем недавним воздействиям. Простыми словами, исследователи полагают, что те шаги, которые мы предпринимаем сегодня, для сохранения популяций, возымеют эффект не ранее чем через 10 лет. А до того времени мы можем лишь фиксировать результаты последствий, которые уже произошли и те, что человечество не сумело предотвратить.

Авторы исследования пришли к выводу, что чем крупнее вид, тем длительнее будет его экологическое отставание. Таким образом, сегодняшнее воздействие на более мелкие популяции птиц и млекопитающих мы, вероятно, сможем заметить уже через 10 лет. Однако нам придется ждать значительно дольше, чтобы заметить влияние, будь то хорошее или плохое, на более крупные виды.

Более того, исследователи полагают, что нынешнее массовое вымирание продолжится, а животные по-прежнему будут реагировать на изменения окружающей среды, которые уже произошли ранее. И такой ход событий сохранится вплоть до 2050 года. Исходя из этого, ученые полагают, что даже самые решительные и радикальные шаги, увы, не смогут повлиять на сокращение численности популяций животных и птиц до 2030 года.

Исследователи отмечают, что пока не ясно, как эти временные отставания влияют на разные уровни пищевой цепи и разные регионы. Поэтому ученые настаивают, что необходимо срочно приступить к исследованиям, чтобы понять, какое будущее ждет нашу планету.

К сожалению, глобальные темпы вымирания сегодня в десятки, а то и тысячи раз выше, чем предполагали ранее ученые. Человечество изменило до 70% всей планеты, оставив после себя менее продуктивные места обитания. Изменение климата уже меняет жизнь на суше и в океанах, и исследователи полагают, что дальше будет становиться только хуже.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.