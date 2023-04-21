Ефект метелика. Нове масове вимирання вже запущено, і вчені вважають, що нам його не зупинити

Нове дослідження вважає, що план порятунку планети від масового вимирання, ухвалений лише минулого року, вже безпросвітно застарів.

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У грудні минулого року на Конференції Організації Об'єднаних Націй з біорізноманіття було укладено історичний "пакт про мир із природою". У ньому описувалися амбітні кроки, які людство планує зробити, щоб зупинити масове вимирання, що вже почалося, пише Science Alert.

Нове дослідження припускає, що амбітний план людства щодо збереження видів, які ми можемо втратити до середини століття, вже буквально провалений, навіть не набравши чинності.

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Дані про птахів та ссавців показують, що між змінами навколишнього середовища та їх впливом на популяції існує величезна затримка у часі, яка становить до 45 років залежно від виду та рушійної сили змін. Ця затримка не була врахована під час прогнозування втрат масового вимирання до 2050 року та складання плану боротьби з ними. Тому дослідники вважають, що кроки, прописані в "пакті про мир з природою", вже застаріли й не матимуть належного ефекту.

За словами зоолога Музею природної історії Річара Корнфорда та його колег, вони виявили, що нинішні тенденції в розмірах популяцій птахів та ссавців відповідають більш раннім втратам місць проживання та змінам клімату, ніж недавнім впливам. Простішими словами, дослідники вважають, що ті кроки, які ми робимо сьогодні, для збереження популяцій, матимуть ефект не раніше ніж через 10 років. А до того часу ми можемо лише фіксувати результати наслідків, які вже відбулися і тих, яким людство не зуміло запобігти.

Автори дослідження дійшли висновку, що чим більший вид, тим тривалішим буде його екологічне відставання. Таким чином, сьогоднішній вплив на дрібніші популяції птахів та ссавців ми, ймовірно, зможемо помітити вже через 10 років. Однак нам доведеться чекати значно довше, щоб помітити вплив, чи то хороший, чи поганий, на більші види.

Ба більш, дослідники вважають, що нинішнє масове вимирання продовжиться, а тварини, як і раніше, реагуватимуть на зміни довкілля, які вже сталися раніше. І такий перебіг подій збережеться аж до 2050 року. Виходячи з цього, вчені вважають, що навіть найрішучіші та найрадикальніші кроки, на жаль, не зможуть вплинути на скорочення чисельності популяцій тварин і птахів до 2030 року.

Дослідники зазначають, що поки не ясно, як ці відставання у часі впливають на різні рівні харчового ланцюга та різні регіони. Тому вчені наполягають на необхідності терміново розпочинати дослідження, щоб зрозуміти, яке майбутнє чекає на нашу планету.

На жаль, глобальні темпи вимирання сьогодні в десятки, а то й тисячі разів вищі, ніж передбачали вчені. Людство змінило до 70% всієї планети, залишивши після себе менш продуктивні житла. Зміна клімату вже змінює життя на суші та в океанах, і дослідники вважають, що далі ставатиме лише гірше.

Раніше Фокус писав у тому, що у Землі вже розпочалося шосте масове вимирання : вчені назвали перші ознаки.