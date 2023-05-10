Под Антарктидой и Гренландией обнаружили нечто пугающее: уровень моря может подняться на все 200%

Новое исследование обнаружило странное поведение ледников в тех местах, где они врезаются в дно океана.

Последние десятилетия ученые то и дело предупреждают о том, что надвигаются климатические изменения, с которыми человечеству будет крайне сложно справиться. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что большая часть суши Земли окажется в других климатических поясах уже к концу этого столетия, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) сосредоточились на изучении того, как тают наши ледяные щиты по всему миру. Ученые сосредоточились на линии заземления гренландского ледника, то есть точки, где он буквально врезается в дно океана, и обнаружили нечто пугающе волнительное.

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В отличие от края шельфовых ледников, которые возвышаются над океаном, и естественным образом колеблются между сезонами, традиционно считалось, что линии заземления ледников не мигрируют во время приливных циклов. Однако спутниковые данные показывают, что потепление морской воды изменило динамику.

По словам соавтора исследования, специалиста по системам Земли UCI Эрика Риньо, они с коллегами обнаружили, что гренландский ледник демонстрирует меньшую стабильность при смещении приливов, а следовательно, и большую скорость таяния, чем исследователи предполагали ранее.

Исследователи отмечают, что данная находка является весьма пугающей, но может объяснить, почему сегодняшние темпы таяния ледников намного превосходят предыдущие прогнозы ученых. Основная проблема заключается в том, что модели исследователей попросту не учитывают эту динамику.

Анатомия ледника и сценарий таяния Фото: Ted Scambos and Michon Scott/National Snow and Ice Data Center

Риньо отмечает, что если данную динамику включить в модели, это увеличило бы прогнозы повышения уровня моря на рекордные 200%. Более того, данное исследование предполагает, что это касается не только гренландского ледника, но и всех, заканчивающихся океаном. То есть, большей части северной Гренландии и всей Антарктиды.

В ходе исследования гляциолог UCI Энрико Чирачи с коллегами проанализировали спутниковые данные зоны заземления ледника Петерманна, расположенного на северо-западе Гренландии. Известно, что этот ледник имеет достаточно льда над уровнем моря, чтобы создать глобальный подъем моря на 38 сантиметров, в случае, если он полностью растает.

Изучив спутниковые изображения с высоким разрешением, ученые смогли проанализировать приливные миграции льда, охватывающие несколько километров. По словам Чирачи, они с коллегами обнаружили, что во время приливов и отливов линия заземления ледника Петерманна мигрирует на расстояние от 2 до 6 километров. А это на порядок больше, чем ожидалось для заземляющих линий.

Исследователи также обнаружили, что подобная миграция привела к образованию пещеры высотой 204 метра, которая образовалась у основания ледника и позволяет теплой воде и дальше разъедать лед.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что с 2016 года линия заземления ледника Петерманн отступает со скоростью около 1 километра в год. В целом же в период с 2016 по 2022 годы линия заземления отступила чуть менее чем на 4 километра. Ученые также отмечают, что самая высокая скорость таяния ледника была зафиксирована также в пределах линии заземления, и на пике составляет около 80 метров в год.

По словам гляциолога Делавэрского университета Андреаса Мюнхова, который не участвовал в исследовании, полученные данные потребуют дальнейшего изучения. Он также отметил, что основная проблема данного исследования заключается в том, что данные собраны на очень небольших участках. Однако ученый предупреждает, что скорости таяния, показанные в исследовании, являются колоссальными, а потому климатические модели требуют улучшения.

Ранее Фокус писал о том, что в сердце ледника Судного дня "бурлит" поток шириной 130 км: его расширение лишь ускорит потерю льда.