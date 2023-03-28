В сердце ледника Судного дня "бурлит" поток шириной 130 км: его расширение лишь ускорит потерю льда

Исследователи предполагают, что это может произойти уже в ближайшие 20 лет, что приведет к существенному повышению уровня моря.

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Ледник Туэйтса, также известный как ледник Судного дня, расположен в западной части Антарктиды. В некоторых частях он движется со скоростью более 2 км в год, что могло бы показаться крайне несущественным, если бы речь не шла о льдах, пишет New Atlas.

Этот ледник считается слабой нижней частью западно-антарктического ледяного щита, которая, как считают ученые, весьма уязвима для обрушения и имеет скорость оттока, достаточною, чтобы существенно повлиять на скорость повышения глобального уровня моря.

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Более ранние исследования, использующие компьютерное моделирование, чтобы спрогнозировать движение ледника, концентрировались на его скорости и толщине, а также том, как они изменяются в рамках столетий. Однако в новом исследовании ученые из Стэнфордского университета пришли к выводу, что ледяной поток, расположенный в самом сердце ледника Судного дня, с шириной в 130 километров может увеличиться уже в следующие два десятилетия. Последствия для планеты будут удручающими — потери льда лишь увеличится, что непременно поспособствует повышению глобального уровня моря.

По словам ведущего автора исследования доцента кафедры геофизики Стэнфордской школы устойчивого развития Дерра Дженни Сакейл, они с коллегами обнаружили, что ширина основного ледяного потока, или как его еще называют ствола, влияет на устойчивость ледника. Чем шире будет становиться поток ледника Судного дня, тем менее устойчивым окажется он, и наоборот.

Установка сейсмических датчиков на леднике Фото: Danny May/Stanford

Простыми словами, это все равно, что наблюдать за размывающим эффектом расширяющейся реки на ее берегах. С одной лишь разницей — для ледника даже расширение всего на 2% приведет к значительной потере льда, которая высвободит в океан миллиарды тонн воды.

Исследователи отмечают, что в данный момент крайне важно следить за тем, что происходит с потоком ледника Судного дня, однако надежда все же есть. Более оптимистичный сценарий предполагает, что со временем поток ледника Туэйтса может сузиться или остаться прежней ширины, что приведет к некой стабильности.

По словам Сакейл, основной задачей сегодня является сбор дополнительных данных для построения более надежных моделей и определения реакции ледника на будущие события. Авторы исследования отмечают, что они намеренно сосредоточились на изучении последующих двух десятилетий, а не столетия, чтобы обеспечить возможность тестирования и развития компьютерной модели.

Ранее Фокус писал о том, что ледник Судного дня держится на волоске и тает вдвое быстрее.